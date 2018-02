Vučić: Bez kompromisa-još jedna greška više u našoj istoriji

BEČ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je, u intervjuu najtiražnijem bečkom dnevniku "Kronen cajtung", da će, ako Srbi i Albanci ne mogu naći rješenje za pitanje Kosova i Metohije, za šta su potreban kompromis i ustupci, to biti još jedna greška više u istoriji dva najveća naroda na Balkanu.

Vučić, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Austriji, zahvalio je kancelaru Sebastijanu Kurcu za podršku Srbiji, to što je uvijek bio otvoren za težnje Srbije što je bio jedan od malobrojnih koji su razgovarali uz poštovanje.

"Sada je na nama da obavimo naš deo zadataka. Najveći problem je naravno rešenje kosovskog pitanja. Za to smo pokrenuli dijalog među nama samima i moramo pronaći kompromis, u kojem će Albanci i Srbi morati da učine ustupke. Ako nam to ne uspe onda ćemo imati još jednu grešku više u istoriji dva najveća naroda na Balkanu", objasnio je on.

Vučić je, na konstataciju da se sastajao više puta sa predstavnicima kosovskih Albanaca te pitanje da li ima napretka, rekao da se razgovara, i ukazao da u posljednjih pet godina nije bilo nijednog etnički motivisanog konflikta.

"Nakon nedavnog ubistva Srbina na Kosovu smo odmah stupili u kontakt, kako ne bi došlo do eskalacije. Ja sam boravio na Kosovu kako bi Srbe umirio", dodao je on.

Vučić je istovremeno poručio Albancima da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ističući da je nemaju jer su za to potrebni Srbi.

"Bez Srbije nema članstva u UN, bez Srbije nema prijema u Intrpol, bez Srbije nema državnih poseta u Kini", naglasio je Vučić.

On je rekao da su "sve karte na stolu" i da, ako se odvija "uzimanje i davanje" po fer principu može doći do rješenja.

"I tada bi za Srbiju bila sva vrata Evrope otvorena. Naravno moramo još poboljšati vladavinu prava, ali na drugoj strani smo stavili finansije pod kontrolu", poručio je predsjednik Srbije.

On je podsjetio da je javni dug ispod 60 odsto BDP-a, i da je bolji nego u mnogim drugim zemljama.

Ukazao je da je poslije ekonomskih reformi dvije godine zaredom budžet u suficitu, stopa nezaposlenosti smanjena sa 26 na 12 odsto, izražavajući nadu da će ove godine pasti na 10,5 procenata.

"Sve u svemu mi smo poboljšali naše mesto na rang listi Svetske banke za 50 mesta. Prošle godine smo imali strane investicije u vrednosti od 2,6 milijardi dolara.

Poređenja radi Hrvatska, kao članica EU, imala je 947 miliona stranih investicija. Međutim i pored toga moramo našu ekonomsku profesionalnost dalje poboljšati, a u tome nam pomažu Austrija, njena Privredna komora i njen predsednik Kristof Lajtl", rekao je Vučić.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini konstatovao je da uvijek dobija ista pitanja.

"Pet godina stalno govorim jedno te isto i pustite me da iznesem kristalno jasni stav Srbije. Mi podržavamo teritorijalni integritet BiH. Mi podržavanmo integritet RS unutar BiH, u okviru Dejtonskog sporazuma. Ako se unutar BiH želi nešto menjati onda je to stvar tri naroda koja žive u toj zemlji. Mi nemamo nijedan drugi interes osim mira i stabilnosti u regionu, kao i da se Srbi i drugi u BiH osećaju bezbedno", rekao je Vučić.

On je naglasio da neće popustiti dok u regionu ne bude osnovana prava zajednička ekonomska zona.

"Ako želite možete nas nazivati "malom EU na Zapadnom Balkanu". To se možda nekima neće svideti, ali to nam ne smeta. Nama su potrebne iste carinske stope, iste subvencije za strane investitore. Želimo da stvorimo zajedničko tržište među našim zemljama. Zamislite šta bi zajedničko tržište na Balkanu moglo sve da učini", kazao je Vučić.

On je rekao da albanski premijer Edi Rama podržava njegovu težnju, te naveo da statističari tvrde da Srbija gubi sedam odsto ekonomskih prihoda samo zbog toga što kamioni stoje na brojnim granicama.

Takođe, uvjeren je, to bi smanjilo emigraciju iz zemalja regiona.

Na konstataciju da u Evropi raste zabrinutost zbog džihadističkog islama usljed povratnika Islamske države sa ratišta na Kosovo i u BiH, što je blizu Srbije, zbog čega bi trebalo da bude zabrinut, Vučić je odgovorio da ako to potvrdi onda bi mnogi ljudi govorili da pretjeruje i da želi samo poziciju svoje zemlje da prikaže u boljem svjetlu.

"Zbog toga pokušavam da što manje govorim o tom problemu. Za to mogu samo reći da naše bezbjednosne vlasti sarađuju tijesno sa evropskim", zaključio je on.