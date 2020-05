Vučić: Bez okupljanja do kraja maja, nismo još pobedili koronu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je večeras građane, posebno članove SNS i pristalice svoje stranke, da se ne okupljaju, poput večerašnjeg skupa pred skupštinom, bar do kraja maja, jer, ističe, još nije završila epidemija virusa korona.

"Za nas danas, u uslovima kada nismo završili sa epidemijom korona virusa, iako je situacija bolja nego pre par nedelja, nedopustivo je da svoje građane izlažemo zdravstvenoj opasnosti”, objasnio je on.

Prenio je da se, prema podacima nadležnih službi, trenutno ispred skupštine Srbije održava skup na kojem je 5. 790 pristalica uglavnom SNS-a i oko 65 pristalica pokreta Dveri.

"Ovo ne govorim da bih se hvalio, već, naprotiv, da bi zamolio te ljude da se bar do kraja maja ne okupljaju. Znam da nije formalni organizator SNS, već neko udruženje ili asocijacija... Mnogo volim te ljude, a znam da nije bilo odgovorno ponašanje opštinskih odbora, koji su pozvali ljude da dođu", naglasio je on.

Vučić je istakao da mora da se štiti zdravlje ljudi, da naprednjacima nije potrebno prebrojavanje, već jedinstvo, zajedništvo, jer znaju ko je većina u Srbiji.

"Volim ih beskrajno i zahvalan sam što pokazuju srce, ali moj poziv njima je da pre svega sačekamo kraj maja. Verujem da će u junu biti povoljnija situacija, i da ćemo imati prilike da se okupimo na većem prostoru, ali u saglasnosti sa preporukama lekara. Moramo da se odnosimo odgovorno", podvukao je on.

Vučić je podsjetio da je danas od ukupnog broja novozaraženih u Srbiji dvije trećine u Beogradu.

"Moramo da čuvamo naše najstarije", apelovao je on.

Nasiljem se u srpskoj politici ništa neće postići

Nasiljem se u srpskoj politici ništa neće postići, poručio je večeras predsjednik Srbije i dodao da nikada neće pristati na ucjene i prijetnje.

"Što se tiče štrajka glađu jednog od opoziconih poslanika opozicije (Obradovića), pozivao sam na razgovore bezbroj puta i govorili su da se sa mnom ne može razgovrati i da to nije potrebno. Desetine puta su to ponavljali, pozvao sam ih da dođu u ponedeljak na razgovore kada su bili i drugi predstanvici opozicionih stranaka i to sam javno učinio na konferenciji za novinare", rekao je Vučić.

Dodaje da nisu željeli i da on, Vučić, ne može, niti mu pada na pamet da prihvati da ragovora ucjenama i prijetnjama.

"Nikad nisam to prihvatao i kad su blizu Predsedništva lupali, nisam se plašio, mene to ne zanima. Nasiljem se u sprskoj politici nista neće postići, ta vremana su prošla", poručio je Vučić.

Predsjednik je, kako je rekao, žestoko osudio nasilje ispred skupštine i brutalan napad na Marijana Rističevića.

Vučić je izrazio nadu da niko neće primjenjivati nasilje i poručio da će država reagovati.

Takođe, zatražio je od ljudi da ne napadaju novinare bez obzira šta misle o njihovom radu.

Vučić je saopštio i da je uhapšen D.G. iz Novog Sada (1979. godište) koji je prijetio na račun novinarke Vremana Jovane Gligorijević iz Vremena i procesuiranje je u toku.

"Naš posao je da obezbedimo da država Srbija funkcioniše bez nasilja. Veoma sam upalšen i zabrinut, a ovo nema veze sa SNS i SzS, što vidim da strahovito jačaju ultratdesničarski i fašitički pokreti sa sumanutim idejanam. Nadam se da će naše društvo imati snage da se ozbljno i sa odgovrnošću suprotstavi anticivlizacijim idejama iz vreman 15, 16. i 17. veka, iz vremena inkvizicije i da ćemo se kao društvo suprostaviti na miran i civilizovan način", poručio je Vučić.