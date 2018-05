Vučić: Biće da teritorija zanima Tačija

DIZELDORF- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, povodom izjave kosovskog predsjednika Hašima Tačija da Beograd ne interesuju ljudi već samo teritorija, rekao da nije naročito bitno šta će da kaže Tači, već da je važno kako će Beograd da pregovara s "mentorima Prištine".

"Kako to kad svi u Srbiji govore da mene odavno ništa ne interesuje, da sam predao Kosovo, izgleda da je (Tači) demantovao neke od naših ljudi u Srbiji. To vam je čuvena samoprojekcija, ako je on u pravu, pošto njega ne interesuje teritorija, onda znači da nemamo nikakve probleme u progovorima. Pošto njega interesuju ljudi, sasvim sigurno ga ne interesuju neki drugi ljudi, onda nikakvog problema u budućim pregovorima nećemo imati. Biće da njega interesuje samo teritorija, a da ga nikada ljudi nisu zanimali", rekao je Vučić.

Jedino što oni nama govore, dodao je Vučić, je "nemojte da vas zanima teritorija, to jest vaša srpska teritorija, jer to sa teritorijom je završeno, to pripada nama Albancima i mi nećemo više o tome da pričamo, nego hajde da pričamo nešto malo o vašim ljudima. Ma nemojte".

Kako je rekao, jedino što ih interesuje je teritorija, ali je i dodao da nije važan Hašim Tači.

Uopšte nije po tom pitanju naročito bitno šta će da kaže Tači, rekao je Vučić i dodao da što se tiče njihovih poltičkih procjena i ocjena, nije za njih mnogo zainteresovan.

"Suština je u tome kako ćemo mi da pregovaramo s njihovim mentorima, tutorima, s onima koji su donosili takozvanu nezavisnost i bombardovali Srbiju, to je naš posao da vidimo, možemo li nešto da izborimo, iako smo užasno loše radili od 1999. do 2011. godine - užasno užasno loše", istakao je Vučić.

On, kako je rekao, ne krivi samo ovu generaciju, jer ni prije nije bilo dobro, mnogo smo grešaka napravili u mnogo generacija za koje plaćamo visoku cijenu, "a da li ćemo nešto uspejti da izvučemo iz ambisa - nadam se da hoćemo i borićemo se da to uradimo".

Na konstataciju novinara da je i danas na Poslovnom forumu Srbija - Sjeverna Rajna Vestfalija učesnike zanimalo kako će se riješiti problem KiM, jer to utiče na poslovanje, Vučić je rekao da to ne može da zna, ali da će se boriti i dati sve od sebe da do riješenja dođemo.

Rekao sam da najveći dio javnosti u Srbiji želi da imamo zamrznut konflikt, jer im je jasno da je nemoguće da srpski interesi budu zadovoljeni, ali da je lično protiv toga, a da li će dobiti podršku građana za to - to je druga stvar.

Podsjetio je sve "nevjerne Tome" koji stalno govore da će se "naprečac donijeti odluka", da su isto tako govorili i da ne smije da ide na beogradske bez parlamentarnih izbora, "pa smo ih pregazili na tim izborima", da ne smije da ide na predsjedničke, pa su dobili drugopalsiranog sa 40 odsto manje glasova...

"Slušam te priče svaki dan, a pokušaćemo da ponudimo rešenje koje će da štiti državne i nacionalne interese kao mislimo, ako to bude moguće, ako ne, imaćemo tešku budućnost i nadam se da ništa novo ne može da se dogodi i da nikome neće da padne na pamet da provodi neku novu Oluju ili Bljesak", rekao je Vučić.