Vučić: Bio sam u Srebrenici, jedini trenutak kad sam pognuo glavu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za TV Prva da je jedna njegova riječ o Srebrenici može da skupo košta Srbiju.

Govoreći o Srebrenici, Vučić je napomenuo da je bio u Potočarima na obilježavanju 20 godina masakra u Srebrenici da položi cvijet.

"Pognuo sam glavu i to je bio jedini trenutak kada sam pognuo glavu iako sam prisustvovao nečemu što je bilo gore od najgoreg linča. Potrebno je da pokažemo pijetet i poštovanje prema žrtvama", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je to postao jezik i politička matrica za napad na Srbiju.

"Otiđite na bilo koji sarajevski portal, videćete po hiljadu puta 'genocidna Srbija', 'četnici'... To je mnogo opasnije nego što ćete da vidite desetak grafita. To što se zbiva na internetu je 1.000 puta opasnije od toga što ćete videti na nekoj tarabi. Mi ni posle 30 godina nismo to uspeli da prevaziđemo i da pokazujemo elementarno poštovanje prema drugima", dodao je.

"Čak i oni govore o višestruko većem broju stradalih u Jasenovcu nego u Srebrenici, ja to smatram jezivim zločinom, sve ostalo su pravne formulacije. Neko misli ako kaže genocid postoji poštovanje, ako ne kaže nema poštovanja, a zapravo je stvar u političkim posledicama", nastavio je.

"Nemojte da nam pričate jedno, a da je u pozadini nešto drugo. Jedna moja reč bi mogla skupo da košta našu zemlju i u politici i pravno i na svaki drugi način. Ne mogu da podnesem ni autošovinizam, za nas je važno da pokazujemo poštovanje prema bošnjačkim žrtvama", rekao je Vučić.

