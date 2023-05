Vučić: Bolje da građani predaju nelegalno oružje, nego da ga policija nađe

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je večeras da svi koji posjeduju nelegalno oružje od sutra mogu da ga predaju policijskoj stanici bez ikakvih "pitanja i posljedica" i poručio da će nelegalno oružje biti pronađeno svakako i da onaj ko to ne učini samostalno, snosiće ozbiljne kaznene posljedice.

"Od sutra uzimamo nelegalno oružje, kod koga ga pronađemo, a taj ne dostavi, imate mesec dana rok da dostavite policijskoj stanici nelegalno oružje i municiju bez ikakvih posledica, niko vas neće pitati ni odakle ni kako, ni šta samo donesite i ostavite", poručio je predsednik gostujući na RTS.

On je rekao da je juče između Krnjače i Ovče u dva šatorska krila iza jedne zgrade pronađeno više automatskih pušaka i 650 metaka municije i ponovo zamolio ljude da odu u policijsku stanicu i to tamo ostave, jer je ovo srećom pronašla policija.

Vučić je rekao da očekuje odgovornost od ljudi, kao i to da će ljudi ostaviti milione metaka i da će nečiji životi zbog tih mjera biti sačuvani.

"Neko će reći - pa što to niste radili ranije, pa radili smo i ranije smanjili smo broj cevi u Srbiji 2015. ili 2016. za 200.000 ako se sećate. Radili smo na tome. To će naići na velike otpore, verujte mi, mi smo imali dovoljno i građanske hrabrosti i poštenja da izađemo sa tim i kažemo da nešto mora da se preduzme", rekao je Vučić.

Smisao ove mjere je, objasnio je predsednik, da u međuvremenu predlog ide u Skupštinu i povećava se kazna zatvora za nelegalno oružje, a posle toga, kako je rekao, policija "upada".

"Kod koga pronađe nelegalno oružje, pa ako vam se isplati da zbog nelegalnog držanja tri metka dobijete pet, deset ili 15 godina robije, nema problema, onda to uradite sebi. To je mnogo glupa odluka. I neće biti nisam znao, ostalo mi iz rata, od tetke, pokojnog dede ili oca. To je nelegalno, možeš da ubiješ sebe, nekoga i država to neće da toleriše", rekao je predsednik.

Druga mjera, dodaje predsjednik, je da će se ići na drastično 90-postotno smanjenje legalnog oružja, prije svega kratkih cijevi.

"To se ne tiče lovaca, to je druga priča. Kratke cevi koje se najčešće koriste u likvidacijama i slično. Po prvi put uvodimo obavezu jednu, lepo što neko misli da ti imaš pravo da imaš dozvolu, čak iako ostane samo 50.000 ljudi sa dozvolama, i tih 50.000 biće kontrolisano bar jednom godišnje u trenutku kada budu dobili poziv imaju 48 sati da se jave, da vidimo da li ste koristili narkotike ili niste, a to će važiti i za lovce", rekao je predsednik.

Vučić je objasnio da se time sprečava da oni koji su potpuno neuračunljivi u nekom trenutku, a inače veoma uračunljivi mogu da počine teške zločine.

"Takođe, potrebna nam je policija i ključna mera za koju mislim da se svaki roditelj raduje, i ja kao roditelj, radujem se što će policajac da bude u školi. Zašto? Zato što, vi ćete reći ovo rešava probleme vršnjačkog nasilja, ne sasvim, naravno nemoguće je, oni će reći čekaćemo van škole, nije problem, ali će to dete sutra ujutru takođe da prijavi policajcu, a onda vi lepo u policiju pa objašnjavajte zašto ste tukli dete na livadi ili na nekom drugom mestu", rekao je predsednik.

I u nemogućim situacijama, dodaje on, gdje postoji psihopatsko djelovanje, policajci će biti dobro naoružani, opremljeni i spremni da upotrebe silu.

"Pošto su neki govorili gde je bio policajac, bio je pre toga, u obilasku škole. Da je bio u tom trenutku drugačije bi se sve odvijalo. Zato povećavamo za ukupno 1.300 nam ide u penziju, a uzimamo 2.500 novih, mladih ljudi, 1.200 više od onoga koliko nam ide u penziju da bismo mogli svaku školu da pokrijemo i da bismo roditeljima pokazali, svaki roditelj da nešto veću sigurnost oseća", rekao je Vučić.