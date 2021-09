Vučić: Borbenim vozilima neće dati ni snagu ni moć nazivima "Oluja" i "Bljesak"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da borbenim vozilima kojima oružane snage Hrvatske daju nazive "Oluja" i "Bljesak" neće dati ni snagu ni moć, već su tako samo pokazali kakav odnos imaju prema srpskom narodu.

Vučić je istakao da je mir od presudnog značaja za Srbiju, koja će se histeričnim, organizovanim i orkestriranim napadima na nju i srpski narod suprotstaviti tako što će imati najbolje moguće rezultate.

Vučić je naveo da su pritisci krenuli nizom rezolucija regionalnih parlamenata o Srebrenici, nastavljeni napadom na inicijativu "Otvoreni Balkan" i problematizovanjem pitanja ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

"Sad su se setili da kažu da njegova svetost patrijarh srpski Porfirije ne može da bude ustoličen u Peći. To je logična posledica i to stvara tenzije i to će se nastaviti", rekao je Vučić u obraćanju medijima.

U vezi sa informacijom da je predsjednik samoproglašenog Kosova Vjosa Osmani pozvala Indiju da prizna samoproglašeno Kosovo Vučić je rekao da Indija to neće učiniti.

On je još jednom pozvao međunarodne faktore da reaguju na neprihvatljivu presudu predsjedniku Zvečana Ivanu Todosijeviću zbog izjave o Račku.

Vučić je naveo i da je bio pozvan na ustoličenje mitropolita crnogorsko- primorskog Joanikija, ali da na taj način nije htio da se miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.

"Kažu da sam ja naredio ko će da vozi helikopter. Nisam razgovarao ni sa (Zdravkom) Krivokapićem, a ni sa (Dritanom) Abazovićem. Pročitao sam i da su me pojedini strani predstavnici optužili da posredstvom Srpske pravoslavne crkve (SPC) želim da pravim `veliku Srbiju`. Reč je o dobro organizovanoj kampanji", rekao je Vučić.

Za pojam "srpski svet", Vučić je rekao da ta sintagma nije dio zvanične politike Srbije, ali u njoj nema ništa prijeteće.