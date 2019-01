Vučić: Bošnjaci da iskoriste priliku za pristojne odnose sa Beogradom

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Bošnjacima u BiH da neće imati bolju priliku u Srbiji od ove danas za izgradnju pristojnih odnosa između Sarajeva i Beograda.

"Iskoristite to… Imate prijatelje u Beogradu i u Srbiji", rekao je Vučić za TV "Pink".

On je ocijenio da mu se čini da Bošnjaci prave istu grešku kao Srbi u periodu od Drugog svjetskog rata do devedesetih godina /20. vijeka/, a to je samoviktimizacija i očekivanje da će drugi morati da ponavljaju ono što oni misle.

Vučić je istakao da mnogi od Bošnjaka ne žele da vide racionalno želju kod srpskog rukovodstva za dobrim odnosima sa Bošnjacima, već žele da Srbi govore sve ono što Bošnjaci govore, mada ima i nekih Bošnjaka koji to vide.

"Mi ne vidimo stvari na potpuno isti način, u nečemu smo slični, u nečemu nismo. Ne vidimo ulogu Orića na isti način, niti način stvaranja Republike Srpske. Ali, to ne znači da ne želimo BiH kao partnera. Iskoristite to, imate prijatelje u Beogradu, imate prijatelje u Srbiji", rekao je Vučić.

Vučić je ocijenio da oni, međutim, žele da to koriste samo ako su Srbi u svemu saglasni sa njima, ali da se to nikada neće dogoditi.

On je istakao da je Srbiji potrebno da čuva mir u BiH, da čuva integritet BiH, ali i integritet Republike Srpske u BiH.

"Posebno sam ponosan na dobre odnose sa Republikom Srpskom i na to što Milorad Dodik i Željka Cvijanović uvek kažu da u konkretnim merama i stvarima imaju najbolju saradnju sa Srbijom", rekao je Vučić.

On je istakao da se trudi sve vrijeme da svakim svojim nastupom podstakne dobre odnose Srba i Bošnjaka "jer posle odnosa Srba i Albanaca, to će biti ključni odnosi koje Srbija mora da rešava u budućnosti".

"Svakim svojim potezom svaki put istaknem poštovanje integriteta BiH", rekao je Vučić.

Govoreći o Hrvatima u BiH, Vučić je ocijenio da su napravili istu grešku kao Srbi sa Kosovom i da nisu htjeli entitet ili nešto slično jer su mislili da je cijela BiH njihova, što je koncept "crvene Herceg-Bosne", odnosno Hrvatske.

"Imali su u doba NDH celu Bosnu pod svojom kontrolom i računali su - to je naš vjekovni teritorij, kako kažu. A onda su ostali bez Vareša, počeli da gube opštine u centralnoj Bosni. Svuda su Bošnjaci postali dominantana snaga", rekao je Vučić.

On je naveo da je u Busovači, Vitezu samo još dva do tri odsto više Hrvata, nego Bošnjaka, da u Novom Travniku, Travniku Hrvata gotovo da nema, u Bugojnu ih je svega 10 do 12 odsto od nekadašnjih 35 odsto, u Gornjem Vakufu/Uskoplju ih je 35 odsto, a bilo je 50 odsto, te da je ostalo još Žepče i Kreševo koje je malo selo i opštine zapadno od Mostara i Stoca.

"Sve mesto za mestom gube. Slične stvari su se dešavale i nama na Kosovu. Nismo izvukli pouku, nisu ni oni iz svoje politike. I jedni i drugi smo mnogo grešaka napravili u prošlosti i ako se ne opametimo, gubićemo i u budućnosti... Danas su oni svesni sve više svojih grešaka kao i mi na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

On je istakao da Srbi i Hrvati u međusobnim sukobima ništa ne dobijaju i da je zato dobro da počnu da sarađuju i ozbiljno razgovaraju.

Vučić je ocijenio da se nikada Srbi i Hrvati neće saglasiti u vezi sa operacijom "Oluja" i da će Hrvati to hvaliti, a Srbi govoriti sve najgore o njoj.

"Ali, to nema veze sa budućnošću. U budućnosti moramo da se sastanemo i dogovorimo da je gradimo na drugačiji način", rekao je Vučić.