Vučić: Čekaćemo da reaguje NATO, ako ne reagovaće Srbija

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da je uputio nedvosmislenu poruku NATO da će Srbija, ako alijansa ne bude reagovala ako dođe do pogroma nad Srbima na KiM, reagovati.

Vučić je, u emisiji "Hit tvit", rekao je da je Srbija samo podigla gotovost Vojske, da nije ušla na teritoriju KiM, ne zato što ga smatra svojom teritorijom, već što Kumanovskim sporazumom i svim odlukama koje su uslijedile poslije, zaključno sa otvaranjem administrativnih prelaza, na to nema pravo.

"Mi smo i pored toga rekli nedvosmisleno, a to sam ponovio i generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergom da našim trupama nećemo ulaziti na Kosovo i Metohiju, jer nećemo da ugrozimo mir. Čekaćemo na vas 24 sata da reagujete kao NATO, ako dođe do pogroma nad Srbima. Ako se bude nastavio pogrom našeg stanovništva, Srbija će reagovati i neće dozvoliti da se to dešava", objasnio je on.

Izrazio je uvjerenje da su ga ljudi u NATO dobro razumjeli i da će preduzeti sve mjere da zaštite srpsko stanovništvo.

"Mi smo mali narod i nemamo više ognjišta da bi mogli da ih raspisamo i rasturamo, kao što su nam rasturali neki, a ponekad uz podršku iz Srbije", objasnio je on.

Vučić je kazao da one, koji su priznali nezavisnost Kosova, ne interesuje srpska patnja, i učiniće sve da Kosovo bude priznato u punom kapacitetu.

Ukazao je da ga je užasno pogodila naslovna strana nekih novina u Srbiji koji su optužili Srbiju za zveckanje oružjem.

"Šta smo mi pogazili i prekršili? Ništa", naglasio je Vučić

Rekao je da postoji ideja da se napakosti Albancima, ali je on ne prihvata.

"Postoji ideja da se zatvori Končulj, da puštamo samo Srbe na Ropotovu, da nema dodira Albanaca sa Kosova sa onima u Preševu. Zašto to da radimo, da kažnjavamo obične Albance zbog toga što neki neiživljeni političar iz Prištine mora da se igra Safari vozilima", naglasio je on.

Vučić je, s tim u vezi, kazao da je od Vladimira Putina čuo o Safari vozilima, jer se on sprda njima kada ih vidi.

Kaže da je upitao sve šta je to što zamjeraju Srbiji i ukazao da bi svi izgleda da postanu vrhovni komandanti Vojske Srbije.

"To je pokušao da uradi jedan ambasador jedne velike zemlje 2015. ili 2016. godine. Tada sam mu izgovorio svašta. On je pitao što su krenule naše jedince iz Kragujevac u Kraljevo", podsjetio je on dodajući da nikada više niko nije tako nešto pomenuo. Ocijenio je da je ovo što se sada dešava sve politička igra i s njihove strane politička sila.

"Mi posmatramo stvari, gledamo da pomognemo i snabdevano naš narod", dodao je on.

Na pitanje da li je odbio originalan prijedlog Miroslava Lajčaka, Vučić je kazao da ga je odbio i da jeste bio originalan, jer se ticalo toga da Srbija ne ulazi u sukobe zbog Ivan Todosijevića, jer se radi samo o jednoj porodici.

"Ja ne mogu da kažem baš me briga. Vi lepo da povučete vaša Safari vozila. Bilo ko ko ima V od vojske bi se smejao na ta vozila", rekao je on i podsjetio da je Todosijević dobio nalog da ode na izdržavanje zatvorske kazne za verbalni delikt u vezi Račka.

"Neće se umiriti naš narod s tim u vezi, jer znaju da je to njima presuda za uvek. Ako Ivan ode u zatvor njegova porodica nema za život. Ide u zatvor zbog nečeg što sam i ja rekao. On je samo bio na strani svog naroda i svoje države. To što je on rekao mislim i ja", podvukao je on.

Prenio je da Albanci strancima pokušavaju da prikažu Srbe sa sjevera KiM kao IRA, kao i da se Kurti sjetio da kaže strancima da su nadlijetali avioni ruske proizvodnje.

Upitan za obilazak ruskog ambasadora vojne jedinice u Raški, Vučić je najavio da će sutra to učiniti vojni izaslanici Kvinte, kojima će biti pokazano da nismo prekršili nijedan međunarodni sporazum, niti međunarodnu normu.

Dolazak ambasadora Rusije ocijenio je podrškom teritorijalnog integriteta Srbije. Ukazao je da Vjosa Osmani i Kurti ne znaju šta piše u Briselskom sporazumu i da dolaze tamo samo zbog svojih medijskih trikova.

"Oni se bave ko će biti žešći prema Srbima, jer im predstoji njihova utakmica. Njih ZSO ne interesuje. Ono što je meni najlicemernije u svemu jeste da sedam dana stoje okplna Safari vozila sa mitraljezima na administrativnom prelazu. Šta rade? Niko se ne uzbuđuje. Onda se uzbuđuju kada suverena zemlja, međunarodno priznata, na svojoj centralnoj teritoriji ima avione koji lete negde", kritikovao je on.

Na pitanje šta kaže na to da ga Mlađan Ðorđević optužuje da je izdajnik, poručio je da treba pitati srpski narod na KiM.

"Izdao sam politiku jalovosti, bez rezultata, slanja saopštenja, politiku bez politike, bez borbe, bezuspešne ekonomije, sve te njihove politike sam izdao", podvukao je Vučić.

Konstatovao je i da Briselski sporazum, ako nije u cjelini sproveden, ne važi.

Međutim ukazao je da je situacija za naš južno teža nego sjeverno od Ibra.

Imali smo, dodaje, Srbe koji su prijavljivali Srbe da kače panoe ZSO.

Upitan da li Srbija ima reverzibilne korake, Vučić je kazao da ima toliko na raspolaganju, ali da je to protiv politike za koju se zalaže.

"Politika retorzije je pogrešna politika, hoću da zasnivam politiku na otvorenosti, ne na maltretiranju i zatvaranju. To suprotno uverenjima i uveravanjima drugih da će da poštuju naš uverenja. Za destrukciju nema takvog Gatuza u svetu kakav bih ja bio. Za Srbiju je važno da napreduje, da se razvija, i zato ne smete da reagujete kao dete", zaključio je on.