Vučić: Čestitam Grabar-Kitarović na izjavi

BEOGRAD - Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbiji nisu potrebna braća, već prijatelji.

On je odgovarajući na molbu novinara da prokomentariše izjavu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da su Hrvatska i Albanija braća po oružju, naglasio da to dovoljno govori o težini našeg položaja i koliko neki ne žele naš napredak.

"Čestitam na izjavi. Nama nisu potrebna braća, već prijatelji. Neka se bratime, mi ćemo gledati da napredujemo ekonomski", poručio je Vučić.

On je u izjavi novinarima poslije prijema za mlade šahiste, kazao da, što se oružja tiče, neki moraju da žive u prošlosti.

"Koliko ih je izgubilo život za Hrvatsku, ne zanima mene, niti Srbiju. Ako neko misli da treba da me to posebno plaši, ne plaši me ni najmanje. Mi radimo svoj posao, da što više pametne djece imamo koja gledaju u budućnost", kazao je Vučić.

On je istakao da je uvjeren da, ako postoji svjest da je politička vještina dobijanje mogućeg, a ne ispunjavanje snova, Srbija ima budućnost.