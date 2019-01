Vučić: Čime ćemo da se borimo ako ne strožim kaznama?

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksanadar Vučić izjavio je da će mnoge stvari da se promijene poslije uvođenja novih mjera u kaznenoj politici.

"2001, 2002. godine su nama bile najgore godine po broju ubistava. u 2017. smo imali 72 ubistva, nešto je lošija 2018. sa 96. Alli to je razlika od 2001. godine. Kriminalci su tada bili opasniji, ali tada je trebalo i bilo je bitno da se satanizuje Milošević. Zato moramo da budemo hrabri i da se borimo protiv kriminala, a tako i protiv korupcije. Čime ćemo da se borimo ako ne strožim kaznama, ali kada neće da vidite dokaze, onda vam ne vredi ništa“, rekao je Vučić, gostujući na televiziji Pink.

Vučič je objasnio i zašto je došlo do odluke da se uvede doživotna kazna i osvrnuo se i na Igora Jurića, koji je pokrenuo tu inicijativu.

„Zašto smo uveli doživotnu kaznu? Kad može Nemačka, možemo i mi. Šta da kažete čoveku koji je izgubio dete? Čovek se borio sve vreme i izgurao je to. Nije ga zanimalo šta će ko da misli. Životi naše dece su najvažniji. Nije bilo lako doći od ovog, jer se svima zamerate. Danas su svi skočilli na njega zašto to podržava. On se bori da deca budu zaštićena, a ne za to ko će biti na vlasti. Vidite da jedan deo političke elite nije bilo briga za decu, nego da napadnu mene. Neka se Igor bavi zaštitom dece, i ja želim da ga ohrabrim“, rekao je Vučić.