Vučić: Članstvo u EU bez prava veta prihvatljivo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra prihvatljivim članstvo Srbije u EU bez prava veta.

"Za Srbiju je članstvo u EU bez prava veta prihvatljivo. Najvažniji aspekt za nas je jedinstveno tržište i slobodno kretanje robe, ljudi i kapitala. To su osnovne vrednosti koje želimo da postignemo kroz članstvo u EU", rekao je Vučić za njemački list "Frankfurter cajtung", prenosi Srna.

"Politiko" je ranije objavio da EU razmatra uvođenje novih pravila o članstvu koja ne predviđaju puno pravo glasa za nove članice.