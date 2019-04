Vučić: Čuo sam da sam gotov do Uskrsa, znači još dan i po

PEKING - Predsjednik Aleksandar Vučić prokometarisao je danas da opoziciju, koja često govori da je on "gotov" do Uskrsa, ne vidi ni skoro, ni u dalekoj budućnosti ni blizu vlasti.

Na pitanje novinara u Pekingu da prokomentariše izjavu jednog od lidera SzS Vuka Jeremića "da je Vučić gotov sa prvim zviždukom na mitingu", Vučić je rekao:

"Čuo sam da sam gotov do Uskrsa, a danas je Veliki petak, znači imam još dan i po. Ali, i to sam slušao već 50 puta".

Prema njegovim riječima, to nije problem, jer je njemu važno da Srbija ide narpijed i da se on bori za zemlju.

"A, jedino se nadam da najgori u Srbiji neće pobijediti na izborima", rekao je Vučić.

On je konstatovao da lideri SzS govore o njihovim, pa o mitinzima SNS, i poručio da se vlast mijenja na izborima.

"Oni bi sve, samo ne bi na izbore jer znaju da ih narod neće", naveo je Vučić.

Predsjednik je rekao da to koliko će on biti na vlasti, zavisi od volje građana i od toga koliko i dokle sam bude želio da se kandiduje.

"A, što se njih tiče... Iako i to zavisi, prije svega, od volje naroda, ja njih ne vidim ne skoro, nego ni u dalekoj budućnosti blizu vlasti ili bilo kakve odgovornosti", naglasio je Vučić.

On je rekao da to sada nije važna tema i dodao da opozicija nema stavove, osim priča kad će on da padne, da se spotakne ili da nestane.

"Kada će da mi odseku nogu, pošto sam video i taj naslov u novinama... Uskoro će, ali nisu još, tako da još mogu da hodam", rekao je Vučić.