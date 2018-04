Vučić: Da kukamo ne vredi, da se žalimo nemamo kome

BEOGRAD - Ako je platrofma koju je predložila kosovska vlada ono što Priština nudi kao rješenje za normalizaciju, onda ne znam o čemu uopšte žele da razgovaraju, rekao je danas predsjednik Aleksandar Vučić upitan kako komentariše najnoviju ideju Prištine.

"Današnja Politika je dala tačan odgovor na to", primijetio je, ukazujući na pisanje beogradskog dnevnika da prištinska platforma dijalog čini besmislenim.

"Ta platforma predstavlja praktično njihovu poruku: ''Mi imamo sve, sve je u našim rukama, ako Srbija hoće da prizna nezavisnost to je u redu, ako neće onda je kriva za sve''", primijetio je Vučić.

Rekao je da se nada da će ljudi iz EU razumjeti u tome našu poziciju, te dodao da je o tome govorio i s Mogerinijevom prilikom njene nedavne posjete Beogradu, te da je pokazao papire, koji su, primijetio je, uvijek na našoj strani, ali i dodao da na žalost sila nije na našoj strani.

"Ljudi u Srbiji to treba da razumeju, jer mi smo slabiji, ne od Albanaca, već od Amerike i svih koji podržavaju nezavisnost Kosova. Ne pregovaramo mi s Tačijem, već s njihovim zaštitnicima, a to sto piše na papiru, šta je to njih briga", primijetio je.

Naveo je da je i Šarlu Mišelu, belgijskom premijeru s kojim se danas sastao, pokazao da Briselski sporazum, iz čega je jasno da Priština nije ispunila ono što je dogovoreno u Briselu, da nisu ni pipnuli sve dok Srbi nisu sami najavili formiranje Zajednice srpskih opština, a onda su tu mogućnmot otkazali, najavljujući da će početi s formiranjem ZSO.

"Tobože su krenuli da to sprovode, a ja vas pitam šta su to uradili za poslednjih dvadesetak dana. Rekao sam to i Mogerinijevoj, rekao sam da Albanci neće ništa uraditi, ni ispuniti, jer da su hteli to bi uradili u prethodnih pet godina", naveo je Vučić.

Objasnio je da je riječ o međunarodnom ugovoru koji je uvijek iznad nacionalnih zakonodavstava, ali, konstatovao je, oni kažu - šta nas briga, mi imamo najmoćnije saveznike.

U tom je smislu poručio da, ako EU bude imala takav pristup da teži da se ispuni ono što je dogovoreno, možda se to i dogodi, ali, ako ne bude imala taj pristup - nade su nam veoma male.

Napomenuo je, međutim, da postoji i drugi problem, a to je da između sebe razgovaramo i budemo realni u tome šta tražimo i šta je najbolje za Srbiju.

"A to je da imamo poverenje da će uraditi nešto oni koji za pet godina nisu ispunili ni jednu jedinu ugovornu obavezu, a niko se zbog toga nije uzbudio. Ali, da kukamo ne vredi, da se žalimo nemamo kome, ostaje da radimo na popravljanju stvari u Srbiji i da radimo na tome kako da nađemo najbolje kompromisno rešenje i za nas i za naš narod na KIM", rekao je srpski predsjednik na pres konferenciji s belgijskim premijerom Šarlom Mišelom.

Ljudi, dodao je, ne treba međutuim da računaju na nešto čime će da budu naročito zadovoljni, ali istovremeno ne smijemo da dopustimo da dođe do rješenja koja su ponižavajuća za Srbiju.