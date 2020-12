Vučić: Da potpišem akt nezavisnosti Kosova dobio bih Nobela

BEOGRAD - Da potpišem akt nezavisnosti Kosova garantujem da bih dobio Nobelovu nagradu za mir, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući je izjavu predsednika Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD Eliota Engela.

U pitanju je izjava da Srbiji neće biti odobreno članstvo u EU sve dok ne prizna Kosovo.

"Vidi se koliko sam bio u pravu kada sam prije dvije nedelje govorio o tome", kaže Vučić i dodaje:

"Mi moramo da vodimo računa i da znamo da su o važni ljudi. Ja se nadam da će administracija sama imati nešto drugačiji stav u odnosu ovo što je izneto juče u Predstavničkom domu Kongresa. Naše je da vodimo svoju politiku, da dobro razumemo".

Kako dalje navodi, Srbija se suočava se sa najvećim pritiscima i bićemo u teškoj sitaciji.

"Ono što mi smeta, ne mogu da kažem da me brine, je da se u Srbiji neki raduju misleći da je to upereno proitv mene. Nije. To je upereno protiv svakoga u Srbiji", dodaje.

Velike pritiske Vučić očekuje i oko Republike Srpske i Kosova, iako ti pritisci nisu bili slabi ni ranije.

"Sad će biti još teže", zakjučuje.

Kaže i da je njegova obaveza da čuva ovu zemlju, i da zbog toga neće reći ružnu riječ o Eliotu Engelu i Medlin Olbrajt.