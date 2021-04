Vučić: Da sam ja glasao u Gračanici to bi bio skandal svetskih razmera

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje sredinom maja poziv za nastavak dijaloga sa Prištinom.

"Postoje mnogi problemi, pre svega u energetici i tu stvari moraju da se rešavaju, zbog različitih tumačenja i želje nekih da pokazuju mišiće na severu Kosova", rekao je on.

Dodao da je Beograd spreman da se odazove pozivu i da će učestvovati u svakoj vrsti dijaloga, da bi željeli da bude konstruktivan, da se razgovara o rješavanju problema.

"Ono na šta sam danas ukazao Miroslavu Lajčaku je činjenice da se Aljbin Kurti hvali time da je glasao u Albaniji, čime de fakto kaže da je svejedno da li ste u Tirani ili Prištini, da je to ista zemlja. Zamislite, iako je Kosovo po Ustavu Srbija, da sam ja glasao u Gračanici, ili nekom drugom mestu na Kosovu. To bi bio skandal svetskih razmera, iako te dve stvari nisu za poređenje i po Ustavu i Rezoluciji 1244 je Kosovo deo Srbije", naglasio je on.

Vučić je istakao da ako neko to uradi bez pozivanja na bilo koji pravni akt i javno govori da idu ka ujedinjenju, dobija blage reakcije i čuđenje.

Kazao je da je to dokaz dvostrukih standarda cijele međunarodne zajednice.

"Ono što je za nas važno jeste da garantujemo sigurnost I bezbednost naših ljudi. Insistirao sam ovde na ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma, na ZSO, i slobodu kretanja, protoka roba I usluga, sve što potpisali u Vašingtonu, jer je to dobro za Beograd, Prištinu i ceo region", rekao je on.

Ukazao je na to da nije dobro što je Aljbin Kurti glasao u Albaniji na izborima.

"Insistirao sam danas na ispunjavanju obaveza iz Briselskog sporazuma i sloboda kretanja ljudi", kazao je on.

Naglasio je da je sutrašnji dan veoma važan, a postoji i specijalna večera koja se održava za lidere Zapadnog Balkana svake godine.

"Razgovaraćemo o regionalnim temama, dijalogom Prištine i Beograda. Pokazali smo značajan napredak u mnogim oblastima, a vladavina prava biće takođe jedna od glavnih tema. Postoji još jedna važna tema za mene - najveći infrastrukturni projekat ikada za Srbiju sa svetskim liderima. Videćemo sutra da li će to biti odobreno na sastanku sa gospođom for den Lajen. Nećemo više biti ista zemlja", rekao je Vučić.

Izjavio je da će to biti nevjerovatan rezultat za Srbiju, ako se u tome uspije.

"Za četiri i po godine, Srbija neće ličiti na onu Srbiju od ranije. To će biti divna vest za celu zemlju. Boriću se sutra i moliću Fon der Lejen i ostale. Očekujem dobre susrete", rekao je Vučić.

Naveo je i da šta god da se dogodi u Albaniji, Srbija želi što uspešnije odnose.

"Srbi to ne vole da čuju, ali to je jedino racionalno razmišljanje. Sećanja da, ali mržnja - ne", naglasio je.

Izjavio je da ne želi da se osvrće na komentare kako su Srbi pružali otpor i zato nastradali u prošlosti.

"Srbija treba da gleda u budućnost", zaključio je on.

Na komentare o Vuku Jeremiću, rekao je da ne može da odgovori na istom nivou s obzirom na to da je predsjednik republike.

"Dok mi razmišljamo kako da nam zemlja ide napred, kako ćemo da uradimo da ljudi žive bolje i imaju veće plate i penzije, drugi razmišljaju kako da nekima skinu glave", izjavio je on.

Dodao je da to ljudi vide i da naprave suštinsku razliku.

Što se tiče evropskog puta, "Srbiji dobro ide na evropskom putu", napomenuo je on.

"Biće i ubrzanja evropskog procesa. Očekujem priznanje za napredak Srbiji. Srbija ide čvrstim, jakim i snažnim korakom", zaključio je Vučić.

(B92)