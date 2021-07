Vučić: Da su hteli, stavili bi Teslu na vrednije novčanice

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se večeras obraća javnosti kako bi saopštio nova saznanja o brutalnostima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ali i kako bi prokomentarisao aktuelna dešavanja u Srbiji i regionu.

Na pitanje, kako komentariše izjavu Milanovića da Tesla ima veze sa Srbijom koliko i Brus Li, rekao je da ne razumije takav humor.

"Da hoću da se našalim rekao bih mu da su Brus Lija mogli da stave na njihove novčanice. Da su hteli, stavili bi Teslu na vrednije novčanice, a ne na one najsitnije", rekao je Vučić.

On je kazao da ne zna kakve veze Nikola Tesla ima sa Hrvatskom, tako da šale Milanovića ne razumije.

"Nikola Tesla je Amerikanac srpskog porekla, od oca Srbina i majke Srpkinje. On je genije i on pripada celom čovečenstvu i u tom smislu može da pripada i Hrvatskoj", rekao je on.

"Nametnute odluke nikada nisu donele ništa dobro"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da nije pristalica nametnutih i oktroisaih odluka, jer nikada nikome nisu donijele ništa dobro.

"One su donosile samo veće podele. Videćemo kako će to da izgleda u budućnosti", rekao je večeras Vučić, povodom odluke visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da nametne zabranu negiranja genocida.

Vučić je istakao da još nije dobio analizu svih pravnih eksperata, ali da je važno da prvo ukaže pijetet prema srebreničkim žrtvama, kao i da kaže koliko je važno sa Bošnjacima da se grade ne samo prijateljski, nego i bratski odnosi u budućnosti.

"Svi smo mi, odnosno pojedini pripadnici naroda su pravili stvari kojim ne moramo uvek da se ponosimo. Ali, mislim da je budućnost u odnosima Srba i Bošnjaka od ključnog značaja. Moraćemo da razgovaramo, da se poštujemo, a ne da gledamo kako da jedni drugima zabadamo nož u leđa", rekao je Vučić za TV "Pink".

On je naveo da zna da je danas vrlo teško razgovarati sa Bošnjacima kad god se pomene Srebrenica, kao i sa Srbima kada se pomenu neke druge teme.

"Ali, mi moramo da otvorimo taj dijalog, koji nema veze samo sa vlastima i koji mora da bude širok društveni dijalog, jer mi sa Bošnjacima delimo prostor i u BiH i u Srbiji. Mi zato moramo da gradimo najbolje moguće odnose", rekao je Vučić.

On je naveo da je najgluplje kada se po sarajevskim ili beogradskim kafanama priča da će neko nekoga zgaziti, te istakao da Srbi i Bošnjaci ne treba da se gaze, nego moraju da čuvaju mir i da gledaju u budućnost.

"Kada sam rekao da će se nastaviti sa rezolucijama o Srebrenici nisam pogrešio. Nastavlja se sa pritiscima na Srbiju i na celokupan srpski narod. Politika Srbije je očuvanjee njenih granica i položaj srpskog naroda, ništa više od toga. Tuđe granice nas ne interesuju", rekao je Vučić.

On je rekao da će se Srbija suočavati sa još većim pritiscima od Kosova i Metohije do Republike Srpske, jer nikada jedan dio velikih sila nije želio da Srbija ide brže od regiona.

"Svi žele da zauzdaju Srbiju i zato će biti sve većih udara na Srbiju", dodao je on.