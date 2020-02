Vučić: Daće nam ultimatum, ulazak u EU uz priznanje Kosova

​BEOGRAD - Srbija će do kraja ove godine u vezi Kosova i Metohije dobiti ponudu koju neće moći da prihvati, a ne smije da odbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić..

"Ultimatum" će biti, kako je objasnio za Prvu tv, nešto poput - "Ahtisarijev plan plus, plus" u zamjenu za garancije za EU.

Vučić predviđa da će pokušati da kažu da Srbija dobija garancije za ulazak u EU, ali mora da prizna Kosovo, te će dobiti i poseban status za Srbe.

Vučić je, u jutarnjem programu TV Prva, na pitanje da li se može očekivati, kao što je rekao Duško Kovačević da će Srbija dobiti ultimatum, i šta će uraditi odgovorio je:

"Videćete. Ali, sasvim je sigurno da nikada nisam prihvatao ultimatume, kao što je sigurno da ću nastojati da pronađem najbolje rešenje za srpski narod, ali se i truditi da ne ugrozimo mir i stabilnost, i ne uvodimo Srbiju u rat".

„Uveren sam da ćemo do kraja godine dobiti nešto što ćemo teško moći da odbijemo, ali nećemo moći ni na prihvatimo. Gotovo sam uveren u to“, kazao je on.

Podsetio je da kada smo imali šansu da riješimo kosovsko pitanje to nismo učinili.

„Šta god da bude, mogu samo da naslućujem šta će btii inicijativa specijalnog izaslanika EU“, dodao je on ukazujući da zna ko će biti na toj funkciji, ali da ne može još da iznese u javnost, te da će svakako biti čovjek blizak Berlinu.

Istakao je da će da pita narod o tome, kao što je i ranije izlazio pred narod i kao jedini poslije Dobrice Ćosića imao hrabrosti da iznese istinu o stanju na KiM.

Međutim, dodaje, da niko neće da sluša i priča o tome, a kada se kaže ajde na mobilizaciju, onda niko neće da se odazove.

„Kada vodite zemlju suočavate se sa apsolutno nemogućom situacjom. Trudim se da unapređujem ekomiju, da čuvamo mir i stabinost, živote ljudi, da kupujemo vreme. Ja sam pokušao i izašao sa planom koji su svi razumeli a pravili da nisu. Nisam želeo da idem u detalje, jer sam imao skrivene stvari i nisam želeo protivnike sa tim da upoznam“, podsjetio je on.

Kazao je da niko nije htio to rješenje i da će sada dobiti mnogo gore, na koje on neće da pristane.

„Govorili su da sam nekome obećao nezavisno Kosovo. Videćete da to nije tako. Vučić nikog nije lagao, kao što ste vi lažovi“, rekao je on.

Ocijenio je da to neće biti dobro rješenje za srpski narod i Srbiju.

Podsjetio je da je kao jedini odbio plan koji je trebalo 2013. da omogući Kosovu da uđe u UN.

„Ja sam bio taj koji je to sprečio, a sve su veliki junaci koji su pod pritiskom popustili. Govorim o 2013.. Deo Briselskog sporazuma je bio da pustimo Kosovo u UN. To sam odbio, kao i deo o regionalnoj policijiu skladu sa Titovim okrugom pa bi danas na severu imali većinski albanske policajce“, objasnio je on.