Vučić: Dao sam Albancima rok i morali su se povući

Ivo Ivano

Muhamed Serbez ___ Ma to je strašno nešta bilo. Nane i djeca, to posjedalo na zemlju. Preladilo se. Hladna zemlja. Gazije se razbježale. Ćetnici uzeli pucati po jadnim Gazijama. Pobili Gazije. Taj se užas ne može opisati. Poslije nabili nane i djecu u hautobuse! Totalni Dženo-sajd! Kamen bi zaplako. Nane i djecu transportovali hautobusima, đe to ima, to nema ni u Hevropi! Pucati na Gazije koje se probijaju kroz ćetnićki hobruć! Pa to je goli Mujo-kaust. Plače nebo i zemlja za jadnim naoružanim Gazijama, koji hrabro hutekoše i počeše se probijati kroz hagresorski hobruć. Zli ćetnici tad pobiše hrabre Gazije. Ma, ne mogu više od bola pisati.