Vučić: Do 2025. prosečna plata u Srbiji 1.000 evra

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će u 2025. godini prosječna plata u toj zemlji biti 1.000 evra.

"Očekujem da u 2025. prosečna plata u celoj Srbiji bude 1.000 evra, što znači u Novom Sadu da ide na 1.300, u Beogradu na 1.350. To očekujem već do kraja 2025. Očekujem za celu Srbiju toliku prosečnu platu. To smo rekli i u planu je 'Srbija 2025'", rekao je Aleksandar Vučić nakon otvaranja fabrike "Kontitental" u Novom Sadu.

"To ćemo postići i uspeti, a nivo javnog duga se neće podići iznad 60 dosto u odnosu na BDP", poručio je Vučić.

Dodao je da nije zadovoljan infrastrukturom.

"Više radimo mi nego drugi, ali i dalje nije dovoljno, mora enegičnije, snažnije, brže, efikasnije", rekao je on.

Najavio je da će u maju u Novom Sadu biti otvorena i fabrika japanskog "Nideka".

Odgovarajući na pitanje koliko Srbija može da prati poskupljenje procesa proizvodnje u Evropi i sijvetu i koliko to utiče na održivost velikih investicija, Vučić je rekao da to remeti neke planove, ali da je za Srbiju od suštinskog značaja da podiže rast i time jača svoju ekonomiju.

Objasnio je da kada skoči cijena nafte, raste i cijena bitumena, asfalta, da to utiče na gradnju puteva i pravi probleme. Dodao je i da američki FED i Evropska centralna banka podižu kamatne stope, što će da usporava rast, ali da Srbija mora da se "bori" protiv toga.

"I naše referentne kamatne stope su visoke, ali spuštajući inflaciju, moramo da idemo u usiljeni rast, na silu rast i da investiramo i preko onoga što možemo da se pružimo, da bismo podižući rast podizali snagu naše ekonomije", istakao je Vučić.

Ukazao je da je od suštinskog značaja da ako Evropa raste do jedan odsto godišnje narednih nekoliko godina Srbija treba da ide preko 2,5 odsto.

"Time dramatično smanjujemo razliku u odnosu na zemlje ispred nas", rekao je Vučić i dodao da je u Bugarskoj u decembru prosječna plata bila 778 evra, što je za 60 evra više nego u Srbiji, ali da bi u januaru i martu mogla da bude, kako je rekao, "tu negde".

Izjavio je da je, prema zvaničnim preliminarnim podacima za decembar, prosječna plata u Srbiji bila skoro 85.000 dinara ili 718 evra, a da je sada i značajno veća zbog povećanja plata od početka godine. Vučić je dodao da je prosječna plata u Beogradu iznosila 930 evra.