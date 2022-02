Vučić : Dodatnih 100 evra za mlade

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da je dogovoreno da se mladima isplati krajem maja, početkom juna još jednom svota od 100 evra.

"Malopre smo završili sastanak premijerka Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i ja i mogu da obradujem ljude. Videćete da to nema veze sa izborima, a mogli smo da to učinimo i pre izbora. Mi ćemo krajem maja, početkom juna mladima od 16 do nepunih 30 godina dati još po 100 evra", kazao je on za TV Hepi.

Istakao je da je država spremna da izdvoji još oko 102 miliona evra za mlade.

Vučić je kazao da država brine o majkama i očevima, od kojih su mnogo umrli, ali treba da se vodi briga i o mladima.

"Oni nisu imali svoje živote zbog ove pošasti. Ova isplata je način da pokažemo još brigu prema njima, ali i ukažemo da moraju da poštuju procedure kada država nešto daje. Mogu da računaju na najmanje još po 100 evra do kraja maja, početka juna", naglasio je on.

Takođe je kazao da za tri dana kreće isplata od 20. 000 dinara penzionerima, što će državu koštati 34 milijarde dinara, odnosno 305 miliona evra.

"Mi time pokazujemo da u vreme korone, krize za koju nismo krivi, kako energetske, tako i inflatorne u celom svetu, želimo da pomognemo ljudima, da podstaknemo dodatnu potrošnju, kao što podstičemo dodatne investicije i izvoz, da bismo ekonomski rast podigli na viši nivo. To je suština napretka i šta možemo da uradimo za ljude", istakao je Vučić.