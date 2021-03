Vučić: Dogovorena proizvodnja kineske vakcine u Srbiji

ABU DABI - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je u Abu Dabiju dogovorio da se, zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kinom, u Srbiji proizvodi vakcina protiv korona virusa, kineske kompanije Sinofarm.

Vučić je, nakon sastanka sa princom prijestolonasljednikom Abud Dabija i zamjenikom glavnokomandujućeg Oružanih snaga UAE Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, za RTS ukazao da je time večeras napravljen veliki dogovor.

"Narednih dana, u roku od dve nedelje, napravićemo to i javno, i za potpisivanje. To će biti potpuno grinfild, nova fabrika za vakcine, za Sinofarm vakcine, koju ćemo graditi zajedno sa UAE i Kinezima u Srbiji", objasnio je Vučić.

Vučić je ukazao da je, pored napravljenog hodograma sa nadležnim ruskim ministrom, o proizvodnju ruske vakcine u okviru Torlaka, dogovoreno da se fabrika za Sinofarm vakcinu završi i krene u proizvodnu od 15. oktobra.

"Imaćemo od tada velike količine vakcina za nas, ali i za ceo region, jer ono što sam naučio večeras jeste da ćemo morati pa makar po bukvalnoj ceni koštanja da dajemo vakcinu regionu, jer je sve to što mi budemo naše ljude izlečili ili preventivno delovali ne vredi ako u regionu postoji problem", objasnio je on.

Vučić je naglasio da je toliko srećan jer nije očekivao da će ovako brzo biti postignut dogovor i da može tako brzo da se dijela.

"Nećemo imati previše tehničkih problema, jer je ovde najveći ekspert koji je radio za Kineze, a sada je u UAE zadužen da se to sprovede u delo, čovek koji je najbolji plan vakcinacije, ali i kompletne borbe protiv Kovid napravio, za šta dobija sada priznanja širom sveta", dodao je on.

Vučić je rekao da je na Srbiji da pronađe zemlju, i da će imati novu fabriku vakcine, koja će u budućnosti moći da proizvodi i druge vakcine.

"Kada imate sada koronu jasno je da će za godinu ili deset doći novi virus", kazao je on.

Vučić je, s tim u vezi, izrazio zabrinutost, jer je dobio podatak od provjere urađene u Batajnici kojim virusom su ljudi zaraženi, a koja je pokazala da je ogroman broj ljudi, čak većina, zaražena novim britanskim sojem.

Taj soj, podsjetio je, povećava smrtnost, on brže ide kroz narod.

"Zato molim ljude da se paze i čuvaju, da idu što pre na vakcinaciju. Ovde imaju isto četiri vakcine kao i kod nas - AstraZeneka, Fajzer, Sinofarm i Sputnjik V. Isto ljudi mogu da izaberu kojom će da se vakcinišu. Po tome smo među najboljim zemljama na svetu. Njima vakcinacija daje rezultate. Ovde ne možete reći da je vakcinacija obavezna, ali kao da jeste, jer je više od 50 odsto građana vakcinisano", ukazao je on.

Vučić je ponovio da će Srbija proizvoditi Sinofarmove vakcine, da će ih prvo pakovati, a onda krenuti i u proizvodnuu kompletne tečnosti u Srbiji.

"Ne znam da li razumete šta to znači za Srbija da proizvodi dve vakcine - jednu vektorsku, a jednu sa umrtvljenim virusom, koja je možda najprirodnija. To znači u savremenim uslovima zdravlje ljudi, a zdravlje je, pored ekonomije, vojske i broja ljudi jedan od najvažnijih stubova jedne zemlje. Ulažemo mnogo, i uložićemo mnogo, ali to daje Srbiji ogromnu snagu. To će dati regionu olakšanje, i veliku snagu", rekao je on.

Vučić je ukazao da će time Srbija moći da pomaže i svojim prijateljima širom svijeta, kako u Africi i na nekim drugim mjestima.

"Mnogo veliku snagu time dobijamo", podvukao je on.

Podsjetio je da kroz dualno obrazovanje koje kreće na univerzitetu Srbija dobija još veći broj stručnjaka, a uz saradnju sa Kinezima i UAE biće u budućnosti ispred svih drugih u jednoj od najvažnijih sfera života.

"To govori kako kompletna tehnoligija i cijela zemlja ide napred", rekao je on.

Vučić je prenio da će Srbija biti u stanju da proizvodi dva ili tri miliona vakcina mjesečno i s onim što će da radi sa Sputnjikom imaće ogromnu snagu.

"Nadam se da nikome takva Srbija neće smetati. Želim da verujem da ljudi to razumeju da je to za zdrvalje celog regiona. Srbija će drastično i neuporedivo biti veća u odnosu na današnju", objasnio je on.

Upitan kojom vakcinom se vakcinisao šejk, Vučić je rekao da ne zna, i dodao da je slušao dr Šeklera iz Kraljeva koji je govorio slične stvari koje je čuo u UAE.

"Ne znam koju vakcinu je primio šejk Muhamed, ali znam koje su primili u njegovom okruženju. Odlučivali su između one koja je prirodna i za koju mogu da garantuju da je bezbedna, a koju mogu da prime i deca i trudnice, a o tome će odluka biti doneta uskoro. Znam da je Haldun primio Sinofarm vakcinu, a on je najizbirljiviji. On je to merio", naglasio je on.

Vučić je prenio i da je čuo da je ruska vakcina izvrsna, da kažu u UAE da Fajzer daje odlične rezultate.

Proizvodnja vakcine je, prema njegovim riječima, i odlična vijest za ekonomiju Srbije.

"Ja sam čak ustao u jednom trenutku na sastanku. Imali smo zvaničan I nezvanični deo. Zamolio sam da šetam od uzbuđenja, jer ja znam šta to za Srbiju znači I kakvu to prednost Srbiji daje. Znam šta to znači za nas u godinama koje dolaze. Mi smo time spasili našu zemlju", poručio je on.

Prenio je i da će Emirati od 1.aprila početi proizvodnju ruske vakcine, a na osnovu ličnih odnosa, može, kako je podvukao, garantovati da će Srbija imati dovoljno vakcina.

"Molim ljude da se vakcinišu. Očigledno je da je britanski postao dominantan", kazao je on