Vučić: Dok ZSO ne bude osnovana u Brisel mogu ići samo turistički

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da može jedino da ide turistički u Brisel, sve dok ne bude osnovana Zajednica srpskih opština.

Povodom izjave predsjednika skupštine privremenih prištinskih institucija Glauka Konjufce da je formiranje ZSO nemoguće, ocijenio je da je Konjufca rekao samo ono što svi politički predstavnici Albanaca u Prištini misle.

"Video sam izjavu, mogu da guraju šta hoće, ali moraju da kažu šta je smisao toga, nikada nisam izbegao razgovor ni o čemu, ni po kojem pitanju – pre toga ZSO. Ako mislite da me zovete u Brisel i da me nagovorite da kažem ZSO istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega, nemojte da me zovete. Zovite me da dođem turistički, a nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Ako me zovete, obavestite me da su isporučili ZSO, kada to isporuče, dolazim da razgovaram o svemu drugom", poručio je Vučić.

Napomenuo je da će doći i turistički ako hoće, kako Srbija ne bi bila kriva za nešto.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je Aljbin Kurti izbrojao da u centralnoj Srbiji postoji 11 predsjednika opština koji nisu srpske nacionalnosti, a da Srbija njima ne daje nacionalne asocijacije, Vučić je rekao da je to "budalaština i bezobrazluk".

"Kurti bi hteo da poistoveti državnopravni status Srbije i onoga što on naziva republika Kosovo, ali mi upravo imamo razgovor zato što to nije isto. Nema šta on da razgovara o centralnoj Srbiji, imamo jednu temu o kojoj razgovaramo i to je jedina tema na stolu. Ali, kada je neko mislio da ima pravo da bude bahat, jer ima velike i moćne zaštitnike... Ti besmisleni trikovi ni kod mene, ni kod bilo koga drugog ko se ozbiljno bavi svojim poslom, ne prolaze", poručio je Vučić.

Predsjednik je izjavio da je na podržavaocima samoproglašene nezavisnosti Kosova da reaguju na navode Aljbina Kurtija da nije prihvatio nijedan od sporazuma postignutih u Briselu.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše Bisljimijevu poruku nakon Kurtijeve objave poslije sastanka sa Miroslavom Lajčakom da nije prihvatio nijedan od sporazuma postignutih u Briselu i kako će se u Briselu razgovarati o sljedećim koracima, koji sporazumi nisu više bitni...

Istakao je da ne vjeruje u "njihovo prenemaganje u kojem oni tobož prihvataju planove u kojim bi mi trebalo da ih pustimo da uđu u UN".

"Onda će oni tobož da formiraju ZSO. Ne verujemo na reč posle 10 godina laži. To je očekivana izjava, očekivana reakcija i čestitam im na tome što su konačno bili iskreni. Znam da godinama nikada nisu planirali i ne planiraju da formiraju ZSO. A sada da vidimo šta će da rade Amerikanci, Evropljani i svi ostali", istakao je predsjednik.

Poručio je da misle da o nečemu ozbiljno razgovaraju, onda mora prvo da se implementira Zajednica srpskih opština u potpunosti u skladu sa četiri sporazuma već potpisana i prihvaćena u Briselu.

Vučić je rekao da je imao dobar razgovor sa predstavnicima Kvinte, kao i da su oni njemu rekli šta misle o Kosovu, a da je on njima rekao šta on misli o Kosovu i Metohiji.