Vučić: Dok je moje reči, na Zvečanu će biti srpska zastava

ZVEČAN - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglašen je danas za počasnog građanina Zvečana, a ključeve grada u njegovo ime primio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković na svečanoj akademiji povodom 30 godina od osnivanja opštine.

Vučić je za počasnog građanina proglašen zbog zalaganja za očuvanje Kosova i Metohije i brojna ulaganja u pokrajinu, posebno Zvečan.

Petković je pročitao pismo predsjednika Srbije, koji je poručio da će se, dokle god se njegova riječ i volja budu uvažavali, sa Zvečana vijoriti samo zastava srpske trobojke, jer "ako Zvečan nije Srbija - šta je onda Srbija".

"Kada se dugo bavite politikom, naučite da su nagrade i priznanja veoma često ceremonijalnog karaktera. Za mene, međutim, ona imaju posebnu vrednost i težinu kada dolaze kao potvrda onoga što činimo za naš narod, gradeći Srbiju budućnosti", naveo je Vučić u pisnu, prenosi "Kosovo onlajn".

Kako je istakao, sve što se danas radi i gradi, svaki kamen utkan u "Sunčanu dolinu", svaka cigla na kojoj je podignuta "Rajska banja" ili jedna od brojnih novih stambenih zgrada za mlade bračne parove i povratnike, jesu naš temelj za budućnost na ovim prostorima.

Vučić je naveo da se nada da će neke još nerođene generacije, kada se zagledaju u prošlost, moći da kažu da je ta bogata, uspješna i mnogoljudna Srbija u kojoj žive, postala moguća u vrijeme našeg pokoljenja i da je rođena upravo u našem trudu, mudrosti, hrabrosti i dalekovidosti.

"Vaše priznanje, počast od ljudi koji su čuvari onoga što je našem narodu najsvetije, jeste nešto što mora da se zasluži i što se ne dobija kao prigodan poklon", poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije je istakao da svi Srbi duhovnu kolijevku imaju na Kosovu i Metohiji, ali "imati mogućnost da kažete da ste zaista sa Kosova i Metohije vrednije je od najvrednijeg odlikovanja i lente".

"Hvala vam braćo i sestre, a od danas mogu da kažem i drage komšije, na tome što ste me učinili građaninom ponosnog i tvrdog Zvečana, trudeći se svakim novim danom da budem dostojan časti koju ste mi ukazali", rekao je Vučić.

"Šta god govorili zli jezici, a oni ne zavređuju ni da im imena pomenemo na ovaj veliki dan, Kosovo i Metohija će mi, kao i do sada, biti prva misao kada ujutro otvorim oči, i poslednja misao kada naveče sklopim oči. Dokle god se moja reč i volja budu uvažavali, sa Zvečana će se vijoriti samo zastava srpske trobojke, jer ako Zvečan nije Srbija, šta je onda Srbija", istakao je Vučić.

Srpskom narodu na KiM poručio je da i nadalje budu hrabri i ponosni, i svjesni da čitav srpski narod bdi nad njima.

"Boriću se svakoga dana kao i do sada i na svakome mestu za vas, za miran san svakog našeg deteta na KiM, za to da niz obraze našeg hrabrog Nikole Perića nikada više zbog zlih ljudi ne poteče nijedna suza. Ne uskraćujući nikada drugima pravo na život i sreću, boriću se za to da isto pravo bude garantovano mome narodu i mojim Zvečancima", naveo je Vučić.

Stanovnicima Zvečana čestitao je Dan opštine i poželio da ga slave još mnogo godina u miru, slozi i napretku i svjesni da je država Srbija uvijek tu za njih.