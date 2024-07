Vučić: Dolazak Šolca ne znači početak kopanja litijuma

BEOGRAD- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da dolazak njemačkog kancelara Olafa Šolca u Beograd ne znači da će biti potpisavanja o početku kopanja litijuma u Srbiji.

Vučić je rekao da će na sastanku sa njemačkim kancelarom Šolcom u petak u Beogradu u ranim jutarnjim časovima biti riječi o evropskom putu Srbije i o svim političkim odnosima, dakle i o Kosovu i Metohiji, situaciji u regionu i o razvoju srpske ekonomije.

Kada je riječ o litijumu, Vučić je naveo da je sve u vezi sa tim potpisano početkom 2000-tih kad su oni koji ga sad napadaju bili na vlasti.

On je naveo da oni koji su sada najglasniji protiv kopanja litijuma bili protiv svega što Srbiji donosi dobrobit, ali da je na političarima da donose odluke, ne koje se svima sviđaju već su u dugoročnom interesu naroda.

"Znam šta nam ovo može da donese. Naravno pod uslovom da obezbedimo potpunu zaštitu životne sredine, da mogu normalno da dišu, normalnu vodu da piju i normalno da žive na svojim ognjištima i zato ćemo da se borimo. To je dug proces i još dugo ima do toga", rekao je Vučić novinarima u Londonu.

On je naglasio da bi litijum značio veliki zamajac razvoja i napretka.

Istakao je i da je sramota to što je beogradsko porodilište Narodni front dočekalo ovakve vrućine bez adekvatne klimatizacije i najavio da će se graditi novo porodilište i porodilište u Nišu.

Kada je riječ o očekivanju od Samita Evropske političke zajednice u Londonu, kome će sutra prisustvovati, Vučić je rekao da će glavna tema biti Ukrajina.

"Dolazi /ukrajinski predsjednik/ Zelenski, pa će da pokažu jedinstvo, kako neće da popuste. Neki ćemo da ćutimo i da gledamo kako to ide i da čekamo je l` ima još neka vest i to je to", rekao je Vučić, prenosi Srna.

