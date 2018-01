Vučić: Dolaziće još turskih kompanija u Srbiju

ISTANBUL - Za Srbiju je od izuzetnog značaja odnos sa Turskom, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Istanbulu ističući da je Srbija uspjela da podigneme nivo trgovinske razmjene na više od milijardu evra, što je velika stvar za zemlju.

"I trgovinska razmena će samo da raste. Turci su turisti broj jedan u Srbiji, od velikog značaja za nas i dolaziće sve više", primijetio je Vučić, u izjavi nakon bilateralnog, a zatim i trilateralnog sastanka u Istanbulu, sa bošnjačkim članom Predsjedništva BiH i turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom.

Kako je dodao, sa Erdoanom je razgovarao o novim fabrikama i investicijama, ističući da je velika i značajna podrska i pomoć turskog predsjednika.

"Jer, kada on kaže da je neka zemlja prijateljska onda je to dobar ambijent za sve one koji žele da ulažu", kazao je predsednik Srbije.

On je naveo da će u novu fabriku u Kraljevu investirati čovjek koji je vlasnik "Four sešions" hotela u Istanbulu, Bodrumu i još nekoliko gradova i jedan od prijatelja turskog predsjednika.

"To je 2.500 ljudi, za nas ogroman značaj. Dolaziće nove i nove turske kompanije", naveo je Vučić.

Kako je istakao, sa truskim predsjednikom razgovarao je o regionalnim i globalnim pitanjima.

"Istovremeno smo, čini mi se, uspeli dodatno da približimo odnose Srbije i Turske i oni su veoma, veoma dobri danas", rekao je Vučić.