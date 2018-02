Vučić: Došlo vreme da platimo cene iz prošlosti

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa evropskim komesarom za proširenje Johanesom Hanom i naveo da je "Mont Everest" pred Srbijom.

Vučić se poslije donošenja strategije Evropske komisije za zapadni Balkan zahvalio zvaničnicima EU - Federiki Mogerini, Donaldu Tusku, Žan-Klod Junkeru.

Kako je rekao, Junkerove izjave su mnogo drugačije nego one iz 2013. ili 2014. godine.

“Ta 2025. godina koja je pomenuta ne znači nam nikakve garancije, ali je veoma važna kao podsticaj građanima Srbije da znaju da smo radili neke važne stvari. EU je mesto gde nas privlače vrednosti pre svega, bolji ekonomski položaj za naše građane, ali to je pre svega najuspešniji mirovni projekat stvoren posle Drugog svetskog rata“, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare.

O analizi strategije nije želio da govori, kako je rekao to neće uraditi danas jer bi bilo komplikovano i opširno.

“U odnosu na četiri zemlje i jednu teritoriju, najteži zadaci su pred Srbijom. Došlo je vreme da donosimo odluke, da platimo određene cene iz prošlosti, da donosimo odluke i rešavamo probleme koje koje niko nije rešavao decenijama pre nas“, dodao je Vučić.

Vučić je istakao da “poglavlje 35 postoji samo za Srbiju i da nije postojalo ni za jednu drugu zemlju“.

Kao “planine prepreka“ koje se nalaze pred Srbijom u pregovorima sa Evropskom unijom Vučić je rekao da je to prije svega pitanje Kosova i Metohije, ali i granica sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom“.

“Da li su to za nas lake prepreke? Nisu, kao Himalaji su, ali ne bismo bili prvi koji su se popeli na Mont Everest“, istakao je Vučić.

“Po prvi put neću da krijem od građana Srbije. U Sarajevu smo imali ideje, Bošnjaci su hteli drugačije. Prihvatili smo te njihove ideje, a onda su rekli nećemo ni kako mi hoćemo. Dakle, džaba vam i to što ste uradili to što neko traži. A granicu sa Hrvatskom najbolje da ne komentarišem“, dodao je on.

Prema njegovim riječima, kao društvo možemo da pustimo da vrijeme prolazi ili da pokušamo da probleme rješavamo i da nakon toga zaista Srbija uđe u EU 2025. godine.

“Strategija EU otvara prozor nade i šansi, a na nama je da budemo odgovorni i da radimo napornije. Nije više situacija ekonomski teška, ali će biti za 10 ili 15 godina, ako političke probleme ne rešimo. A ako ih rešimo ekonomski ćemo kao raketa da rastemo“, naveo je Vučić.

Osim toga, Vučić se tokom obraćanja medijima zahvalio Evropskoj uniji i, kako je rekao, “dragom Johanesu“ na tome što “ulaže mnogo truda i za razliku od mnogih razume situaciju na Balkanu“.

(b92)