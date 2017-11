Vučić: Dosta šamaranja Srbije, šta je s našim žrtvama

BEOGRAD - Spremni smo uvijek za razgovor s hrvatskim zvaničnicima, ali za partnerski razgovor, a ne onaj u kojem će neko da nas ponižava, poručio je danas Srbije Aleksandar Vučić i dodao:

"Taj film nećete da gledate dok sam ja predsednik Srbije".

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, primijetio da je svima najlakše da okrive Srbe, pa je tako i kad se razgovara o Hrvatskoj, Bosni...

A on, dodao je, pita:

"Kako ste našli baš Srbe u cijeloj priči, pa Srba je mnogo stradalo, u BiH, 30.000, a nijedan čovek, niko za to nije odgovarao, nikome nije palo na pamet da to pitanje postavi".

"Svako je za ponesto osuđen, samo niko ni za jedan zločin prema Srbima nije osuđen", rekao je Vučić, a svima kojima je Srbija opsesija poručio da Srbima drugi nisu opsesija, da su za razgovor uvijek spremni, ali ne tako da se Srbija ponižava:

"Dosta šamaranja Srbije", poručio je predsjednik Srbije.

Srbija je, kako je rekao, zemlja ponosnih ljudi i nikome neće da dozvoli da je šamaraju i tuku i ponižavaju, pa ni Hrvatskoj:

"Nećete da otvorite poglavlja, pa ne morate, ali ne možete da zaustavite nas razvoj, niti da nas ponižavate. Dosta je bilo, dosta s tim, zaustavite se malo, pogledatje u ogledalo pa nam solite pamet", poručio je predsjednik Srbije.

Mi, kako je naveo, žrtve poštujemo i tuđe i svoje, ali ne gledamo samo sebe, već gledamo u budućnost.

Odgovarajući na pitanje hrvatskih novinara o mogućem susretu s hrvatskom predsednicom, Vučić je rekao da je za taj razgovor uvek spreman, naravno i o nestalima Hrvatima, ali da sad pita i: Šta je s nestalim Srbima?.

U Hrvatskoj, primijetio je, ne smijete jednostavno da kažete da je nestalo više Srba nego Hrvata.

"To niko ne sme da kaže. Jer, oni se vode kao hrvatski građani, Krajišnici, pa nisu valjda sami sebe ubijali, nego su ih zatvarali u logore i tako likvidirali", rekao je Vučić.

I, naravno, poručio je, da će da pomognu Hrvatima da istraže mjesta gdje su njihovi nestali i da pomognu da pronađu svoje koji su nestali, ali to isto očekuju za nestale Srbe.

"Spopali su me hrvatski novinari na inauguraciji, kazu šta je s nestalim osobama, ali, kažem ja, nisu samo Hrvati nestali....dva dana su me optuzivaliu u svim medijima kako govorim lazi dok nisu ustanovili da je to istina, evo i sad to kažem, vise je nestalih Srba nego Hrvata", rekao je predsjednik Srbije.

Zato je, dodao je, uvijek spreman za razgovore, s hrvatskom predsjedniciom, takođe, te primijetio da od njega nisu mogli čuti nikad nijednu ružnu riječ o Hrvatima.

S Draganom Čovićem, kako je rekao, vidjeće se za pet dana, njegove jučerašnje poruke je razumio, i nije se, kako kaže, sprdao, ni govorio da je potez Slobodana Praljaka kukavički.

"Ali, ne razumem kako neko u svakoj toj priči uvek pronađe krivicu Srbije i srpskog naroda, valjda smo dobra meta, pa kad god im nešto fali oni opet o Srbiji", primjetio je.