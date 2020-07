Vučić: Država će pobediti nasilnike, od makroa pokušavaju praviti heroje

PARIZ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će svi nasilnici koji prave nerede na protestima odgovarati.

"Nasilnici će biti poraženi, dobar deo njih biće pohapšen, moraće da odgovaraju za sva zlodela koja su počinili. Mislim da su sve maske pale, možete nekoga da lažete jdan dan, dva dana... Videli ste da policije nije bilo, onda su počeli da se tuku između sebe, ali kada je došlo do međusobnih obračuna onda je taj koji je ubo ovog drugog nožem preskočio peko ograde i molio policiju za pomoć", rekao je Vučić u vanrednom uključenju na televiziji "Pink" iz Pariza.

On je rekao da mnogi na protestima dolaze kako bi nekoga "tukli i maltretirali".

"Oni dolaze svako veče da bi nekoga tukli, napadali ili uboli nožem, ali kada smo mi to pričali onda su pričali o policijskoj brutalnosti. A evo, policija se sklonila, policija jedva da stoji na ulazu da bi zaštitila državnu instituciju. Kada su došli do ulaznih vrata tek tada je policija počela da hapsi jednog po jednog", rekao je predsjednik Srbije.

Komentarišući informaciju da je u petak naveče tokom protesta uhapšen sin Petra Škundrića, bivšeg ministra rudarstva i energetike i bliskog saradnika Ivice Dačića, rekao da ima tu informaciju, ali da ne vjeruje da to ima veze sa Dačuićem.

"Ne mislim da to mora da ima veze sa Ivicom Dačićem. Tajkunsko dete, multimilioner, ima para koliko hoće, ta koalicija tajkuna i nasilnika je gotovo neverovatna u srpskoj politici", rekao je Vučić.

Dodao je da se na protestima pojavljuju mnoge sumnjive i ličnosti iz kriminalnog miljea, a od kojih neki pokušavaju da naprave heroje.

"Od vlasnika agencije za prostituciju da pravite heroje. Da nam izvesni Sloba Robija postane heroj države. Da nam najgori u društvu postaju heroji države samo zato što su nasilni", istakao je predsjednik Srbije.

Vučić je poručio da okupljanja dovode do pogoršanja epidemiološke situacije.

"Današnji rezltati korone su nam rezultat onoga od pre pet dana, a kako smo do toga došli. Čijom neodgovornošću?", upitao je Vučić.

Na pitanje dokle će građani morati da trpe nasilje na ovim protestima on je zamolio da trpe.

"Ja molim građane da trpe. 95 posto ljudi je protiv ovoga što se zbiva. Niko normalan nije za to. Videli ste da neki bivši poslanici pozivaju na nasilje. A zašto, zato što neće imati poslaničku platu pa bi da ih ljudi vrate u skupštinu", rekao je Vučić i dodao:

"Naši lekari ne mogu da izdrže, naše sestre ne mogu da izdrže, kao Boga vas molim nemojte to da radite. Jedno veliko hvala policajcima kioji to trpe, koji trpe teror, kamenice, baklje po sebi, koji moraju da pružaju pomoć onima koji se međusobno tuku", rekao je on.

Dodao je da država na ulice neće izvoditi veće policijske snage nego što je to trenutno i istakao da građani ne treba da brinu.

"Nemojte da podcenjujete svoju države, službe bezbednosti su počele da hvataju sve strance koji se tu pojavljuju, zna policija šta svi rade. Ovde je reč o grupaciji nasilnika, tajkunskih političara i tajkunske dece koji pokušavaju sve svoje frustracije da izbace. Ne mogu da idu po kafićima i na more, moraju da sede kod kuće pa hajde sve ostale da maltretiramo, i postanemo heroji pa makar bili i makroi. Država će pobediti, pobedićemo nasilnike i tu tajkunsku pokitiku", istakao je Vučić.