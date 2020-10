Vučić: Dug je spisak mojih teških grehova

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno je večeras izrazio neslaganje i nezadovoljstvo zamjerkama u izvještaju EK o napretku Srbije na njegov račun, ocjenjujući da su neargumentovane i neprincipijelne.

"Dug je spisak mojih teških grehova", rekao je Vučić i pročitao neke od primjedaba iz izvještaja, na zajedničkoj pres-konferenciji s komesarom EU Oliverom Varhejijem.

"Moja krivica je - što sam predlagao uvođenje strožeg policijskog časa zbog kovida, zbog upotrebe sile, što imamo intenzivne odnose s Rusijom i Kinom, što smo kupili pancir, što sam se na izborima pojavljivao i kao predsednik, a bio sam nosilac liste...", nabrajao je Vučić.

Priznaje, kaže, da je za sve kriv i i nabrojao da je on insistirao da se kupi sistem pancir, da se Srbija vojno osnaži, na saradnji s Rusijom i Kinom, tonom kojim je sugerisao da, sa aspekta interesa Srbije, ne vidi šta je tu sporno.

"Ja sam rekao da niko ne pipne demonstrante dok ne zauzmu neku instituciju, pa nam je toliko policajaca bilo povređeno. Za sve sam kriv, da se ne muče da pišu, unapred sve prihvatam", dodao je Vučić ironično.

Potrudiće se, kaže, da nabavi i još bespilotnih letjelica iz još jedne problematične zemlje, jer je njegov posao, kako je primijetio, da sačuva zemlju.

Kaže da je u izvještaju napisano da je njegova najava ponovnog uvođenja strožeg policijskog časa dovela do protesta u Beogradu i drugim gradovima, na kojima su demonstranti iskazali svoje nezadovoljstvo.

Nezadovoljstvo je, međutim, nastavio je Vučić, obično iskazuje transparentima, a ne močugama, kamenicama, noževima i slično, kao što je u Srbiji bio slučaj, a što, kako ističe, naravno nije napisano u izvještaju.

Dalje piše, nastavio je da komentariše zamjerke EU, da demonstranti nisu bili zadovoljni načinom na koji se Vlada odnosila prema pandemiji, a da na to samo može da kaže da je ponosan na rad državnih organa i ljekara, zbog čega su sada među tri ili četiri najuspješnije zemlja u Evropi u borbi s virusom COVID-19.

"Ponosan sam što su mi životi ljudi bili najpreči i što se nisam rukovodio time da li ću se nekome dopasti ili da li će neko biti ljut ili ne", rekao je Vučić i dodao da svako ima pravo da bude ljut, ali to ne znači da ima pravo da zauzima skupštinu i primjenjuje nasilje prema državnim organima i policiji.

Takođe, ističe da se nije rukovodio sebičnim političkim interesima, već se borio za život građana, što je, kao predsjednik Republike, i bio dužan da radi:

"Kažu u izveštaju da je izbio sukob između policije i nekih demonstranata, ali se nigde ne pominje da policija nije upotrebila nijedan pendrek, niti šta drugo sve dok demonstranti nisu zauzeli zgradu skupštine, ali toga u izveštaju nema. Takođe, kažu da svaka upoteba sile mora da bude odmerena i proporcionalna u svakom trenutku, a kako je kod njih odmerena kada sede demonstranti na pogrešnom delu travnjaka mogli smo svi da vidimo".

Takođe, Vučić je pokazao izvještaj EK o napretku Srbije iz 2008. godine gdje su konstatovani nemiri kada je Kosovo proglasilo nezavinost, ispred ambasada i tokom gej parade, ali nigdje se ne spominje Ranko Panić, koji je ubijen tokom protesta samo zato što je htio da prošeta na skupu najveće opozicione stranke u to vrijeme.

"Ranko Panić nije bio vredan, Krajišnik, izbeglica... Samo smo tražili jednom da prošetamo i ubili su čoveka, a mi njih pustili da upadaju u institucije i ovo je sada bilo nasilje, a tada navodno nije bilo nasilja", primijetio je Vučić.

Vučić je rekao da je saglasan s većinom konstatacija iz izvještaja, samo što te konstatacije EU i on različito ocjenjuju.

Tako, kaže, sve što su napisali za spoljnu politiku Srbije je tačno, ali jepohvalno jer govori o tome kako se jedna suverena i nezavisna zemlja ponaša.

"Zemlja koja je na evropskom putu. Ali, zemlja koja ima svoje interese. Pošto nas niko ne pita kakvi će stavovi da budu u EU, jer su oni velika sila, e, pa mi zadržavamo pravo za sebe da za vitalne nacionalne interese donesemo neku drugu odluku", poručio je Vučić.

Dodaje da je Vlada riješena da ubrza evropske integracije i uradi još mnogo toga po pitanju vladavine prava i po pitanju poštovanja nezvisnih institucija i drugih stvari.

"Ipak, za ovakve stvari, od pancira do bespilotnih letelica i čuvanja naroda od korone.. preuzimam odgovrnost, makar bio u svim izveštajima", poručio je Vučić.

Uvjeren je da će nova, jasno proveropska srpska vlada moći sve da uradi, ali, ističe, to neće značiti ukidanje prava da misle svojom glavom i iskažu svoje stavove.

"Imamo pravo na to i mislimo da je to najviša evropska vrednost", dodao je on.

Vučić kaže da je kritikovan zato što je mislio da ima pravo da kaže šta misli o situaciji u Evropi po pitanju korone, da je shvatio da to nije uvijek poželjno, ali da će to pravo obezbijediti građanima Srbje u budućnosti.

"Rekao sam istinu i to znaju svi u ovoj sali", naglasio je Vučić.

Vučić kaže da će biti spremni za reforme i da ubrzavaju evropski kurs, ali da od Varhejija traži da EU dobro prati ša Srbija radi u stručnom dijelu i u oblasti vladavine prava.

"Voleli bismo da bude malo manje levičarske politike, sa zaključima koji nisu uvek baš sasvim istiniti", zaključio je Vučić, obraćajući se evropskom komesaru.