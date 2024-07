Vučić: Dvostruki standardi o rezolucijama o Srebrenici i Jasenovcu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je premijera i predsjednika Crne Gore, koji se izvinjavaju Hrvatskoj zbog rezolucije o Jasenovcu, sugerišući da je on za to kriv, da javno odgovore da li ih je ikada pozvao da ih pita ili vrši bilo kakav pritisak da ta rezolucija bude donesena ili je to bila njihova ideja da bi se izvukli nakon sramne rezolucije o Srebrenici.

"Nijednom ih nisam pozvao. Čak ni Andriju Mandića, mog prijatelja", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

On je rekao i da smatra da crnogorska rezolucija o Jasenovcu nije loša, ali da jeste loša ona prethodna koju su donosili.

"A te rezolucije (o Srebrenici) ne vidim da se stidite, koju ste izglasavali u UN", rekao je Vučić.

On je ukazao i na dvostruke standarde Zapada po pitanju rezolucije o Srebrenici, za koju kažu da je put ka pomirenju i sjećanje na žrtve, dok za rezoluciju o Jasenovcu tvrde da ne vodi pomirenju i da nije put za rješavanje problema.

Vučić je pozvao premijera i predsjednika Crne Gore da izađu u javnost i objasne zašto se izvinjavaju svojim hrvatskim prijateljima i zašto govore da je to velika greška, kao i da mu kažu zašto su tu grešku počinili, prenosi Srna.

"Pitam ih, da li se vi stidite rezolucije koju ste doneli? Pošto je za Hrvatsku velika sramota da nešto malena Crna Gora uradi, onda krivac mora da bude Vučić, kao što za Sarajevo uvek ne može da bude kriva Banjaluka, nego uvek mora da bude krivac Vučić", rekao je predsjednik Srbije.

On je ocijenio da se to dešava zato što Srbija treba da bude dežurni krivac i da neki na Zapadu vole da čuju da je Vučić vršio pritisak.

Prema njegovim riječima, u ovom regionu uvijek je isti modus operandi za napade na Srbiju, te su neki u njenom okruženju, čak i oni koje je smatrala braćom, uvijek izgovarali ono što su velike sile željele da čuju, da se ponešto kaže protiv Srbije.

"Kad god bi Srbija podigla glavu, bila politički faktor, kad god ne bi bila unižena, kad god ne bi pristala da služi tuđim interesima, kad god bi se ekonomski podizala i kada njeni političari ne bi govorili samo `izvinite što ste nas ubijali`, uvek bi se pravila koalicija u regionu, a neki bi bili stalno prisutni, poput Hrvatske", naglasio je Vučić.

On smatra da će ta priča biti nastavljena.

"Kad god bismo bili blizu nekog važnog dogovora uvek bi evropski i svetski političari pravili turneju po regionu, ispitujući sve ostale koji bi im govorili da je problem u Beogradu. Onda mi na nekom sastanku gde je potrebno doneti važne odluke oni kažu - ne možemo, vidiš ovi dole smatraju da je to loše. A oni u stvari ne smatraju ništa, oni samo služe interesima ovih velikih, gledaju da im se dodvore i kažu im ono što oni vole da čuju", rekao je Vučić.

Kada je riječ o iskopavanju litijuma, Vučić je naglasio da Srbija neće dozvoliti izvoz litijuma, već samo litijumskih baterija, ako ikako bude moguće, da bi zadržala ekonomski napredak u zemlji.

"Neću da pustim nekim službama da nam drugi put daju šuster-mat u četiri poteza kao ranije. Ne može više šuster-mat da se dobije i to je kraj priče. Litijum je put u ogorman napredak i Loznice i Podrinja i cele Srbije", rekao je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.