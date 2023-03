Vučić: EU ohrabruje Kurtija da ne ispunjava obaveze

​BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odlučan da ne formira ZSO, a da mu je to lako, govori današnja odluka o ukidanju viznog režima EU za građane tzv. Kosova.

"Predstavnik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je bio u Prištini i po onome što može da se vidi iz izjava, tamo teško da je neki napredak napravio. To je pitanje interpretacija, ali sam siguran da je Kurti odlučan da ne formira ZSO, a da mu je to lako, govori današnja odluka o ukidanju viznog režima EU za građane tzv. Kosova. Trenutak u kom se to dešava govori da nisu spremni da izvrše pritisak na Kurtija, već ga ohrabruju da ne ispunjava obaveze", rekao je Vučić.

On je dodao da Lajčak u ponedjeljak stiže u Beograd i tu je do srede.

"Vidjećete jedan sastanak od 30 minuta, ali ću dva dana provesti sa njim u radu i pokušaju da pronađemo kakav takav put u napretku za normalizaciju", kazao je predsjednik Srbije za Happy televiziju.

Vučić je potom iznio pet tačaka u vezi sa trenutnom situacijom oko Kosova i Metohije:

- Pod 1, ljudi moraju da razumiju da se nalazimo u trenutku koji je vjerovatno najteži, nemamo ni 10 metara prostora kojim bismo prošli a da oko nas nije NATO. Ne možemo da dovučemo ni vojnu opremu koju platimo, da ne pričam nešto drugo.

- Pod 2, u situaciji kada bjesni sukob u Ukrajini, niko ne želi da razumije posebne potrebe, prilike i okolnosti sa kojima se Srbija suočava, kao i ono što se dešavalo 1999.

- Pod 3, mi Srbi volimo da se pravimo nerijetko da se ništa nije desilo 1999, 2004, 2008... i da je za nas sve isto. Nažalost, desilo se mnogo toga veoma teškog.

- Pod 4, niko iz državnog rukovodstva Srbije, ni ja, niti bilo ko drugi, nije pisao bilo kakav plan, pisali su ga zapadni moćnici iz Njemačke i Francuske, a Amerika ih je podržala.

- Pod 5, građanima Srbije mogu da kažem, pošto su ljudi zabrinuti, ima mnogo šumova i neistina, ne pada mi na pamet da potpisujem kapitulaciju Srbije. Niko ne treba da mi govori kakav je plan, jer ja to znam najbolje od svih, učestvovao sam u 300 pregovora, znam svaki detalj, svaku sitnicu. Ne mora niko da mi objašnjava da je plan loš, ja sam ga donio u Skupštinu i rekao koliko je loš. Ali moramo da razumijemo okolnosti i ostanemo u razgovorima. Neće biti kapitulacije i predaje, kao što sam rekao i u Skupštini. Srbija se neće saglasiti i neće ćutati po pitanju ulaska tzv. Kosova u UN. Ispunite ZSO, jer je to stara obaveza, a ja kažem da neće ispuniti, mi smo spremni da razgovaramo i učinimo brojne kompromise koji će doprinijeti normalizaciji. Srbija se ponaša kao odgovoran i ozbiljan činilac".

Predsjednik Srbije je naglasio da Srbija neće pristati na ulazak Kosova u UN.

"Kurti će svoj spas vidjeti samo u napadima na Srbe i daljim provokacijama, kao što će nastaviti sa pričom da ne može ZSO bez priznanja. Ali baš ga briga, dobio je bezvizni režim, ulaz u Savet Evrope... Јoš će da nam kažu, glasajte za to. Da li stvarno vjerujete da će bilo koja članica SB UN reći ne ulasku Kosova u UN, ako se Srbija saglasi. Neće to da kažu ni Rusija ni Kina, jer će da prate Srbiju. Ali Srbija neće na to pristati", kazao je Vučić.