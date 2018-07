Vučić: Englezi se "pravili Englezi" do 2008.

BEOGRAD -- Predsjednik Srbije istakao da Engleska nije protiv rješenja za KiM, već da žele da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije u punom kapacitetu.

On je, poslije obilaska radova na obilaznici oko Beograda, reako da ne misli da su Englezi protiv rješenja za KiM. "Oni, iako ne bi to definisali na takav način, žele da Srbija prizna nezavisnost KiM. Iz njihovog ugla to je za njih rešenje i to da Srbija ne dobije ništa. To za nas nije kompromisno rešenje, a Srbija je za kompromis", kazao je Aleksandar Vučić.

Rekao je da nije siguran da oni nisu jedini koji tako nešto traže, ali nedvomisleno govore što je njihova pozicija od 2008.

„To je bio njihov stav i od ranije, ali su se pravili Englezi do 2008, kada su konačno priznali svoj stav. Oni se nadaju da Srbija prizna Kosovo u punom kapacitetu. Ne moram da govorim koliko je to realno“, objasnio je on.