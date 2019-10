Vučić: Erdoan ima stabilizujuću ulogu na Balkanu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, nakon trilateralnog samita Srbija-Turska-BiH, da bi volio da ne gledamo ubuduće jedni druge preko plota, da ne maštamo kako ćemo jedni druge da uništimo, već kako ćemo da živimo zajedno u budućnosti, čemu će doprinijeti autoput Beograd-Sarajevo, čijem svečanom početku gradnje će prisustvovati danas.

Vučić je na zajedničkoj konferenciji za štampu izrazio iskreno zadovljstvo što je danas mogao da razgovara sa članovima Predsedništva BIH i predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom i posebno zahvalnost Turskoj i šefu turske države zbog njihove nesumnjive stabilizujuće uloge na Balkanu, što je važna poruka ne samo danas, već i za godine koje su pred nama.

"Hvala Turskoj i predsedniku Erdoanu na angažmanu i trudu. On je svojim ostankom danas u Beogradu i i zajedničkim odlaskom u Sremsku Raču pokazao koliko su mu važni region, Srbija i BiH", podvukao je on.

Vučić je istakao da je za Srbiju i Beograd ovo važan dan, jer je od 1945.godine, u čemu su saglasni, "postojala nevidljiva ruka koja je sprečavala da se grade komunikacione veze između Srbije i BiH".

"Sada je vreme da se to promeni. Za nas je ovo veliki dan i obezbedili smo finansiranje projekta Kuzmin-Sremska Rača. Most preko Save biće izgrađen u celini našim parama", prenio je on.

Vučić je kazao da će zbog mosta projekat trajati tri godine.

Objasnio je da se ovim projektom Srbija spaja sa Bijeljinom, drugim gradom po veličini u RS, a put će ići i do Brčkog i Tuzle.

Podsjetio je da su Tuzlaci uvijek više naginjali ka Beogradu nego ka zapadnim jugoslovenskim vezama, a da se poslije jugoslovenskih sukoba i ta nit izgubila.

Prema njegovim riječima autoput Beograd-Sarajevo biće fantastičan za trgovinske odnose, koji su iz godine u godinu sve bolji.

"Potezali smo danas mape u kojima smo ucrtavali autopoteve i pruge. Nećemo da govorimo precizno o lokacijama, ali sa zadovoljstvom smo gledali u karte i kako da popravimo život ljudi. Svi projekti o kojima govorimo su projekti povezivanja ljudi. Kada povezujete ljude oni razmišljaju o boljem životnom standardu umesto da se svađaju", kazao je on.

Vučić je istakao da zbog toga ovaj prsten koji treba da spaja Beograd i Sarajevo ima poseban značaj.

On bi, kako je rekao, spojio Srbe iz Beograda sa Srbima u Gackom, Nevesinju, Bileći i Trebinju, ali i Bošnjake iz Novog Pazara, Tutina sa Sarajevom, a tako i Srbe i Bošnjake.

"Uvezali bismo se i imali bi neuporedivo bolju komunikaciju. Za samo tri sata normalne vožnje bili bi u Sarajevu", ukazao je on dodajući da će, kada se završi put, ljudi biti bolje povezani i napraviće se bolji rezultati.

"Spreman sam da uvek razgovaramo. Voleo bih da ne gledamo preko plota jedni druge, da ne maštamo kako će jedni druge da unište, već kako ćemo da živimo zajedno u budućnosti", rekao je on.

Vučić je zamolio građane, izrazivši uvjerenje da će hiljade prisustvovati svečanom početku radova u Sremskoj Rači i punog srca pozdraviti projekat, da, pošto će sigurno velikim aplauzom dočekati predsjednika Erdoana, na isti način pokažu gostoprimstvo i gostima iz BiH.

"Uveren sam da smo nekakav dobar posao danas započeli", zaključio je predsjednik Srbije.