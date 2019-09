Vučić: Evropa želi rješavanje kosovskog problema

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da nema nikakve sumnje da Evropa želi rješavanje kosovskog problema i da će Njemačka na tome da insistira.

Vučić je, nakon sastanka sa kancelarom Njemačke Angelom Merkel, istakao da su teme razgovora bile Kosovo i Metohija i ekonomija.

On je naveo i da su i Njemačka i Merkelova bezbroj puta iznijeli svoje stavove protiv prištinskih taksa uvedenih na srpsku robu.

Vučić je istakao da je na današnjem sastanku imao priliku da čuje da je plan Merkelove i francuskog predsjednika Emanuela Makrona da razgovori budu nastavljeni ubrzo, te da bude organizovan jedan regionalni skup, prenijeli su beogradski mediji.

“Onda da krenemo u intenzivne razgovore i dijalog između Srba i Albanaca u pokušaju da pronađemo kompromisno rješenje”, naglasio je Vučić.

On je rekao da je pozvao Merkelovu da posjeti Srbiju, a da mu je ona obećala da će to učiniti do isteka mandata.

“To bi bila velika čast za našu zemlju - da joj zahvalimo za sve što je učinila”, naglasio je Vučić.

Vučić se na marginama sjednice Generalne skupštine UN sastao i sa premijerima Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevim i Albanije Edijem Ramom.

“Očekujem ih 9. i 10. oktobra u Novom Sadu, zato što smatram da je važno što smo pokrenuli ideju o regionalnoj saradnji. Želimo da se ekonomski povezujemo i na taj način izlazimo i pred EU i druge - kao zajednički blok”, rekao je Vučić i dodao da bi bilo važno da u takvu saradnju bude "uvučena i Priština".

Vučić je, upitan da li se sreo sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem, rekao da ga nije vidio u Njujorku.

“On ovde nije zvanično, nema bedž kao ja. Nemam ja problem da se vidim sa njim, da su me zvali ja bih sa njim razgovarao”, rekao je Vučić.

On je istakao i da se ne miješa u unutrašnje odnose u Hrvatskoj, ali da hrvatski političari imaju "nepogrešiv nos" za to da ocijene ko se bori za srpske interese u toj zemlji i da ga zato napadaju.

“Godinu dana nisam dao nijednu izjavu o Hrvatskoj. Oni svakoga ko je dobar srpski predsjednik stave sebi za protivnika”, rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da zna da Srbi nisu "anđeli i sveci" i da su činili zločine, ali da, u odnosu na Hrvate, jesu moralno bolji.

“Nismo mi pravili Jasenovac, nego oni. Mi hoćemo da pričamo o budućnosti”, poručio je Vučić.