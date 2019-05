Vučić: Gde je taj Obilić koji će da vrati Kosovo?

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u parlamentu da se naslušao priča o tome ko su izdajnici u Srbiji i poručio da o tome nemaju pravo da govore oni koji ničim nisu zaštitili srpski narod.

"Naslušao sam se toga za najbolje Srbe da su izdajnici, od predvečerja kosovske bitke do danas. A to su nam uvek saopštavali najgori Srbi, najteže epitete koristili i najgore uvrede izgovarali, a da nikada nisu ni sagledali šta ko radi ni šta su čiji rezultati", rekao je Vučić u obraćanju na posebnoj sjednici Skupštine Srbije posvećenoj KiM.

Zbog toga je, kaže, uvijek tražio da se pogledaju rezultati i da se vidi šta ostaje iza nas.

"Ja bih postavio pitanje za sve njih. Da li postoji taj junak, taj Obilić, taj osvetnik Kosova, danas? Koji će jednim činom i tako lako, kako oni pričaju, da vrati svetu zemlju pod naše okrilje. I gde je on?", pitao je Vučić.

Kako kaže, neka mu, među vladikama, pjesnicima, intelektualcima, političarima, pokažu tog junačkog sina.

"I verujte odmah ću da se sklonim i pustim ga da završi taj sveti posao, jer ja nisam u stanju. I priznaću da sam bio izdajnik i da sam prodao tu najskuplju srpsku reč Kosovo. U suprotnom to neću nikome da dozvolim, jer znam koliko se borim i koliko vrede ljudi sa kojima to zajedno radimo i sa kojima se zajedno borimo - i za Kosovo i Metohiju i za Srbiju na Kosovu i Metohiji", poručio je Vučić.

Samo prije toga neka mi pokažu, kaže Vučić, šta su to oni sačuvali velikim riječima i busanjem u nacionalna prsa i parolama.

"Neka mi pokažu kako je to u Peći, Uroševcu, Ðakovici, kako je njihov gorući patriotizma jednog Srbina sačuvao, koliko ih je ko na Kosovo vratio", upitao je Vučić.

Citirao je Aleksandra Tijanića koji je rekao da bi svi Srbi dali život za Kosovo, ali ko to od njih hoće da ode da živi na Kosovo.

"Koliko su Tačija, Haradinaja, Veseljija naterali u beg, na kraju zašto to sve pričaju ovde u Beogradu po kafanskim baštama, a na Kosovu ih nema? Zašto ne odu u Prištinu da tamo orgaznizuju proteste protiv nezavisnosti Kosova? Ili bar jedno pesničko veče, moleban, ali da na to i Tači dođe, da se pokaje i da kaže da su u pravu", upitao je predsjednik Srbije.

Zašto uvijek za svoje skupe riječi nude tuđe živote po najnižoj mogućoj cijeni, upitao je Vučić.

"Dosta je toga bilo. Ne može Srbija više da izdrži tu količinu laži i licemerja, ne može da nastavi napred dok se guši u izmišljenoj prošlosti i lošoj sadašnjosti. Nemamo prostora za samoobmane, bajke, parole, lažne motive i lažne idole. Ali, nemamo vremena ni za one koji bi da predaju sve, koji bi da ogole Srbiju, da srpski narod ostave i bez njegove suštine i bez njegovog duhovnog postojanja", rekao je Vučić.

A ovi "veliki junaci", dodao je, slobodno neka ga anatemišu.

"Ja od toga što je istina neću da odstupim, a sve što sam vam danas rekao je apsolutna istina. Nemam pravo na to, neću da lažem i niko me za to nije ovlastio. Ako sam zbog nečega došao ovde to je da kažem istinu, onu koja će nam omogućiti da se oslobodimo balasta laži, koja će nam omogućiti da vidimo gde smo i šta nas je snašlo i šta i koliko možemo", dodao je on.

Kako je rekao, prva lekcija kad je riječ o KiM mora da bude kako da se oslobode svih svojih poraza, tako što će prvo da ih razumiju i da se suoče sa tim porazima.

"Ali onda da shvatimo da na tom istom Kosovu smo mogli da tek možemo da pobeđujemo. I da Srbija može i mora da pobeđuje i da u najtežim porazima raste seme pobede i to u onome što smo iz gubitaka naučili", naveo je Vučić.

Svi oni koji govore o sopstvenom junaštvu a to junaštvo su dokazivali time što su boljima, vrednijim od sebe govorili da su izdajnici i da ne štite dovoljno srpski narod, a srpski narod nikada nisu zaštitili, pa čak ni time što bi mu podigli ugled unutar srpskog naroda, a kamoli u međunarodnoj zajednici, nemaju nikakvo pravo da o tome govore, kaže Vučić.

Za njega je važno šta ostaje i da li će ostaviti budućnost za svoju djecu.

"Zato sam se za ovo borio, zato sam ponosan na ovaj izveštaj, i zato sam ponosan na sve vas koji razumete šta je istina i da moramo da se borimo i da je mnogo borbe pred nama", poručio je Vučić.

Na kraju je citirao Borislava Pekića:

"Treba gledati pravo, jer da se htelo gledati iza sebe dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje a ne dedova svojih, jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo nego kuda idemo."