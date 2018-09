Vučić: Gospodo iz Brisela, od čega Srbi treba da se uzdrže

BEROGRAD - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije osudio je upad pripadnika ROSU na Gazivode i rekao da je to kršenje rezolucije 1244. On je, govoreći o rekaciji Evropske Unije, upitao Brisel od čega to Srbi treba da se suzdrže.

"Oni su imali najmanje 12 snajperista na brdima oko Gazivda, i oko samog jezera oko 90 teško naoružanih pripadnika oko samog jezera. U rezervi su imali još najmanje toliko spremnih da reaguju", rekao je Vučić.

On je podsjetio i na hapšenje Marka Đurića i naglasio da se ovakve provokacije sa strane kosovskih Albanaca stalno dešavaju.

"Da li to znači da će oni imati još 10 ili 15 ovakvih akcija u kojima će da provociraju Srbe i u kojima je pitanje kada će neko da strada. Danas se vidjelo da naš narod nema na koga da se osloni, osim na sebe i svoju srpsku državu. Reakcija EU je takva da je rađe ne bih komentarisao", rekao je Vučić.

On je rekao da je više međunarodnih sporazuma pogaženo upadom ROSU na Gazivode.

"Prekršen je član devet prvog briselskog sporazuma koji uređuje lanac komandovanja, i to tako što Srbi ni na koji način nisu bili obavešteni o toj vojnoj akciji, pri čemu su svih 110 do 130 pripadnika ROSU bili Albanci, a koji nisu imali veze s kosovskom policijom sever, niti sa regionalnom komandom koju inace vodi Srbin. Takođe, dogovoreno je da će regionalni komandir sarađivati s drugim komandantima, a ni to nije poštovano, jer niko od komandanata srpske nacionanolsti nije obavešten o akciji. Pogaženi su još Sporazum o slobodi kretanja, Rezolucija 1244 , na koju se ne obaziru ni Albanci, ali ni njihovi zapadni saveznici. I, konačno, pogažen je sporazum vojnotehnički i to u vise tačaka, posebno u delu koji se odnosi na ulogu Kfora", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je izrazio razočarenjem reakcijama iz EU.

"Pozvali su na uzdržanost sve strane. Od čega da se uzdržimo, moje je pitanje za EU? Mogerini, Kocijančić, odgovorite mi od čega da se uzdržimo.? Otvara se fabrika u Nišu, je li to naš greh, od toga da se suzdržimo? Šta smo to uradili Albancima? Pitam vas od čega da se uzdržimo, gospodo iz Brisela? Ili bi trebalo vi da se uzdržite? Makar od licemerja ako možete?". upitao je Vučić.

On se potom osvrnuo zašto nije išao u Brisel i u Njujork.

"Postavili su pitanje zašto nisam hteo da se sastanem sa Hašimom Tačijem u Briselu, zašto nisam išao u Njujork. O čemu da razgovaramo, posle hapšenja Marka Đurića i pretnjama ratom?", rekao je predsjednik Srbije.

On je pozvao Srbe na KiM da budu mirni i zamolio Srbe iz Zubinog Potoka i Kosovske Mitrovice da napuste barikade.

"Nemam pravo da tražim, molim ih da se vrate svojim kućama", rekao je Vučić.