Vučić: Gradimo auto-puteve, hoćemo da "Srbija trči napred"

KRUŠEVAC - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras, tokom obilaska noćnih radova na izgradnji mosta preko Zapadne Morave na dijelu Moravskog koridora od Pojata do Kruševca, da se u Srbija gradi auto-puteva više nego ikada prije i da želi da se Srbija infrastrukturno razvije i "trči naprijed".

"Mi smo uradili više od 350 kilometara auto-puteva, trenutno gradimo 370 kilometara i još 300 km je u pripremi. To je mnogo više nego što smo imali kilometara autoputa - oko 650 kilometara. Pogledajte samo šta je sve Srbija gradila u prethodniih nekoliko godina", istakao je Vučić.

Predsjednik, koji je noćne radove na Moravskom koridoru obišao zajedno sa ambasadorom SAD Entonijem Godfrijem, poručio je da očekuje da dionica od Pojata do Kruševca bude završena do marta. Naglasio je da će puno značiti kada od Beograda do Kruševca bude moglo da se dođe auto-putem, kao i da će to privući nove investitore, posebno u Trstenik i Kruševac, kao i u okolne gradove i mjesta.

Vučić je rekao da je ponosan što je na tom gradilištu i zahvalio američkim i turskim prijateljima iz konzorcijuma Behtel - Enka.

Kazao je da samo na toj dionici od Pojata do Kruševca radi 2.700 ljudi i ima 950 mašina, da se radi i noću, u više smjena, uprkos svim teškoćama kao što je korona.

Vučić je napomenuo da tu ima i bezbroj drugih problema, pošto su poskupjeli građevinski materijali zbog skoka cijene energenata, ali da ima i problema s kamenolomima.

"Ovde izvođači ispunjavaju sve norme i ruše sve rekorde. Verujem da ćemo spojiti tih 112 kilometara trase auto-puta od Pojoata do Preljine i da ćemo uskoro imati auto-put od Beograda do Kraljeva, Kruševca, Vrnjačke Banje i Trstenika", naglasio je Vučić.

Kaže da će Moravski koridor biti i najširi i potpuno digitalizovani autoput u Srbiji - pravo remek-djelo.

Vučić je rekao Godfriju da je u početku bio skeptičan po pitanu efikasnosti Amerikanaca, ali da nikada nije vidio do sada da neko gradilište tako dobro funkcioniše kao što je to.

On je izrazio očekivanje da će neki ljudi prevazići svoju razmaženost i razumjeti koliko je važno da infrastrukturno povezuju zemlju.

Vučić je citirao je Ivu Andrića koji je rekao da nijedna građevina nije slučajno izgrađane.

On je istakao da je njegova namjera da, kako je rekao, gura Srbiju da trči naprijed pošto su mnogo stajali u prethodnom periodu i trčali unazad.

"Vreme je da trčimo unapred i brzo i da u sprintu trčimo maraton, iako to zvuči kontradiktorno", poručio je Vučić.

Na gradilištu novog mosta preko Zapadne Morave u toku je montaža podužnih nosača i izrada naglavnih greda i kolovoznih ploča.

Postavljanje podužnih montažnih nosača počelo je 27. septembra. Novi most će biti dugačak 497,6 metara.

Gradnja Moravskog koridora, auto-puta od Pojata do Preljine u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019. godine i tada je najavljeno da će radovi biti završeni za četiri godine.

Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vrijedan blizu 800 miliona evra.

Moravski koridor će povezati tri okruga - Rasinski, Raški i Moravički sa koridorima 10 i 11, odnosno sa auto-putem Beograd - Niš i auto-putem "Miloš Veliki".

Duž čitave njegove trase biće postavljena najsavremenija telekommunikaciona mreža uz primenu 5G tehnilogije, što treba da omogući da njime saobraćaju autonomna vozila, koja mogu da se kreću bez uticaja vozača.

Moravski koridor činiće tri dionice: Pojate - Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac - Adrani u dužini od 53,88 kilometara i Adrani - Mrčajevci - Preljina dužine 30,66 kilometara.

Auto-put se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.