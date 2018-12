Vučić: Haradinaj je u pravu

Komentari: 2

pericasimanic

Ovo je samo donekle tačno da ce Amerika da brani Kosovo. Ograničena i dobro pripremljena akcija vojske na Kosovu ne bi izazvala reakciju Amera osim političke. Ali vojska mora biti dovoljno jaka a ne ovako. Vučić dobro kaže da se treba koncentrisati na jačanje zemlje. Medjutim ni izdaleka to ne rade kako treba. Dakle treba sprečavati mlade da ne idu vani, privlačiti dijasporu da se vraća (kako kad ambasadori Srbije ništa ne rade za tu zemlju), pojednostaviti sve državne poslove do maksimuma (čim se pojaviš na šalteru gotov si), smanjiti administraciju, ojacati sudski sistem, iskoreniti korupciju. Medjutim to se ne radi ma šta on pričao. Finansijsku policiju recimo treba raspustiti jer ako poreska uprava ne moze da radi svoj posao onda .... Jednostavna pravila su najbolja. 1. Nikakav papir čovek ne sme da ceka vise od jednog dana, 2. Ne sme da se traži vise od dva papira za resenje bilo kojeg predmeta, 3. Ambasadori da zaista rade sa emigracijom a ne samo da idu na vecere, 4. Bruto plate a ne neto plate, 5. .... Ne može se raditi kako se radi a nadati se dobru. Mada je on prema prijašnjim vlastima za Srbiju objektivno bolji.