Vučić: Hoće da me 'apse - pa sam sam se ponudio

ŠABAC - Hoće da me 'apse - pa sam sam se ponudio, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom pisanja hrvatskih medija da ga treba uhapsiti kada dođe u Jasenovac, i dodao da je to "sasvim ok" i da govori o prirodi tamošnje vlasti, ali da ga neće ućutkati, jer će uvijek govoriti o antifašističkom i antinacističkom opredjeljenju srpskog naroda.

"Što se tiče toga da će da me 'apse... pa, ja sam se sam ponudio, dobrovoljno sam hteo da uđem, šta je bio problem", konstatovao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Šapcu.

On je istakao i da su sramne izmišljotine da je bio u Petrinji, 1991. godine, i da je tamo iznosio bilo kakve prijetnje, koje su, kaže, puštene u javnost sa ciljem da ga zaplaše i da kaže da mu ne pada na pamet da ide u Jasenovac.

"A, zamislite šta bi bilo u EU, da mi izmislimo da je Plenković ovde tukao zarobljenike, i radio ne znam šta... Kakav bi to skandal bio... A, oni su osmislili akciju, nisu pustili nekoga da slaže, nego su sve osmislili da me uplaše i da ne tražim odlazak u Jasenovac", rekao je Vučić.

Komentarišući to što u hrvatskim medijima ima mnogo pohvala Srba na temu ljetovanja u Hrvatskoj, Vučić je rekao da oni imaju pravo to da prenose, a ljudi da hvale i Dubrovnik i Rovinj, ali da njega to ne interesuje.

"Ne interesuju me ni Dubrovnik, ni Rovinj. Nemam nikakav problem, nije moj posao da se dodvoravam nikome. Za mene su važni Jasenovac, Jadovno, Smiljane. To je ono - kad su Teslu proglasili za Hrvata, iako sa njima veze nema. Kao da mi kažemo da smo nastavljači Zapadnog Rimskog carstva, jer je na teritoriji Srbije rođene 17 rimskih imperatora... A, da ne pričam šta su sa porodicom Tesla uradili", konstatovao je Vučić.

Hapšenje je, kaže, "sasvim ok", i to govori o prirodi tamošnjeg režima, ali da ga ućutkaju kada govori o vrijednostima Srbije, o antifašističkom i antinacističkom opredjeljenju Srbije - neće uspjeti.

"To ćemo braniti, štititi i čuvati po svaku cenu. Mnogo, stotine hiljada Srba je poginulo u odbrani zemlje od fašizma i nacizma, i nemačkog i italijanskog, ali pre svega od ustaškog pokreta, da bismo imali prava da se igramo sa svojom prošlošću, jer bismo se tako igrali i sa budućnošću", rekao je Vučić.

Poručio je da od toga neće odustati, a ako je hapšenje jedan dio toga, sa tim nema problem, uz konstataciju da bi se time samo stradalnička tradicija porodice Vučić nastavila.