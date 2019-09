Vučić: Hrvati imaju "nepogrešiv njuh" za onog ko radi u interesu Srbije

NJUJORK - Hrvati bi sve najljepše govorili o meni da je Srbija slaba i unižena, da se klanja za ono što nije učinila, a pošto ekonomski snaži i drži do sebe, onda sam, naravno, ja kriv, i to prihvatam sa oduševljenjem, prokomentarisao je danas predsjednik Aleksandar Vučić anketu u Hrvatskoj u kojoj je ocijenjeno da je on najodgovorniji za to što dve zemlje nemaju dobre odnose.

Kako je dodao, Hrvati imaju "nepogrešiv njuh" za onog ko radi u interesu Srbije i uvijek će ga, kaže, staviti na prvo mjesto kao svog protivnika.

"Nepogrešiv nos imaju da vam jasno pokažu ko je taj ko dobro radi za Srbiju", istakao je Vučić.

"Hrvati su napravili anketu i zaključili da je Srbija kriva za to što nemamo najbolje moguće odnose. A onda, ko bi bio kriv nego Aleksandar Vučić, iako ja godinu dana nisam nikakvu izjavu dao o Hrvatskoj, sve do prije neki dan", rekao je Vučić srpskim novinarima u Njujorku poslije sastanka sa Angelom Merkel.

Na komentar predsjedničkog kandidata u Hrvatskoj Miroslava Škora, da srpski šef države govori o budućnosti, zato što, kako je rekao, ima problema da se sjeti prošlosti, Vučić mu je poručio da pročita knjige iz psihologije u kojima piše da o budućnosti govore upravo oni kojima je čista prošlost, a da se na prošlost vraćaju oni kojima savjest nije mirna.

"Što se Srba i Srbije tiče, malo toga imamo šta da 'peremo', nismo mi anđeli, ni sveci. Da li je bilo naših ljudi koji su vršili zločine? Jeste. Nismo anđeli i sveci - u odnosu na njih, i anđeli i sveci. Nismo mi pravili Jasenovac nego oni, i nemoj oni nekoga da vraćaju u prošlost", rekao je Vučić.

Srbija, kaže, želi da priča o budućnosti, a ako oni žele da govore o prošlosti onda su, kaže, u vrlo teškoj poziciji.