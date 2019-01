Vučić: Hvala Putinu, ja nikada ne bih mogao da okupim toliko ljudi

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u obraćanju medijima, izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog posjete, kao i građanima Srbije.

"Izražavam zaahvalnost Putinu na posjeti Srbiji, posvećenom vremenu i poštovanju koje je pokazao našoj zemlji, kao i na konkretnim sporazumima koje smo potpisali", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u predsjedništvu, organizovanoj povodom jučerašnje posjete ruskog predsjednika Srbiji.

Nakon isticanja značaja svih sporazuma koji su juče potpisani, predsjednik Srbije je posebno zahvalio građanima Srbije koji su u ogromnom broju došli zbog Putina.

"Ja ne bih mogao nikada da privučem toliko ljudi, koliko god da sam ih pozivao. Ni polovina ne bi došla, mene gledaju svaki dan.", kazao je Vučić.

"Hvala im što su pokazali kako pristojna Srbija može da budei da funkcioniše", rekao i dodao da ni jednog incidenta nije bilo."Kada imate više od 100.000 ljudi, da se ne polomi ni jedan prozor, mislim da je to skoro nemoguće u policijskoj praksi", ističe on.

Predsjednik Srbije je rekao i da niko nije povrijeđen, ni na koji način, kao i da nikakvog incidenta nije bilo. "Toliko sam zadovoljan što smo pokazali koliko možemo biti pristojni, odgovorni i ozbiljni", kazao je Vučić.

"Druga stvar, moja molba i apel, našim partnerima iz EU da još snažnije utiču na Prištinu da ukinu takse jer smatram da je važno da nastavimo razgovore o budućnosti. Molim ih da ti njihovi zahtevi, ne kažem pritisci, budu jasniji i određeniji jer nam je strašno važno da nastavimo da razgovaramo, najpre zbog Srba na KiM, pa onda i zbog nas", istakao je.

Predsjednik Vučić kaže da održavanje vanrednih izbora zavisi od toga da li će Priština ukinuti stopostotne takse na robu iz centralne Srbije.

Vučić o tvrdnjama Veseljija

Komentarišući izjavu Veseljija, da mu je Putin rekao isto što i Tačiju i da Rusija ide ka priznanju Kosova, predsjednik Srbije kaže - Putin rekao suprotno.

Podsjetimo, predsjednik kosovske skupštine Kadri Veselji izjavio je danas da se nada da će Kosovo ove godine postati član UN, uz tvrdnju da "Rusija ide ka priznavanju Kosova".

"Uzmite kao nešto pozitivno, mi smo sa Amerikom, a naš severni sused pokušava da dobro prođe sa zapadnjacima. Putin je nakon sastanka sa Tačijem rekao iste stvari kao i nakon sastanka sa Vučićem, tako da Rusija ide ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Mi se nadamo da će Kosovo ove godine postati deo UN", rekao je Veselji.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, na konferenciji za novinare održanoj povodom posjete ruskog predsednika Beogradu, odgovarajući na pitanja novinara o izjavi Veseljija rekao da "ako tako kaže Kadri Veselji, onda mora da je tako".

"Ja to nisam čuo od Putina, meni je Putin rekao baš suprotno", istakao je Vučić.

Molba Prištini da ukine takse, a Eu da jasnije utiče na Albance

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je zamolio Prištinu da ukine stoodstotne takse na robu iz centralne Srbije, a EU da jasnije utiče na Albance i ukaže na neophodnost dijaloga.

Vučić je naveo da je njegova molba i apel partnerima u EU da još snažnije utiču na Prištinu da ukine takse, jer smatra da je važno da budu nastavljeni razgovori o odnosima Srba i Albanca u budućnosti.

"Molim ih da ti njihovi zahtevi, ne bih rekao pritisci, budu jasniji i određeniji, jer je veoma važno da razgovaramo, i to ne samo zbog Srba na Kosovu i Metohiji, već i zbog nas", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

On je dodao da su se, nažalost, mogle čuti riječi albanskih zvaničnika /Envera Hodžaja i Ramuša Haradinaja/, koji kažu da je osnovni cilj taksa da nanesu ekonomsku i političku štetu Srbiji.

"Neki od njih misle da je vreme i da će me skloniti na ulici u Beogradu, u to nisam ulazio, ali mislim da nije ozbiljan pristup onih koji misle da su državnici ili deo neke države da nanesu štetu građanima koje predstavljaju", rekao je Vučić.

Vučić kaže da nije čuo nijedno smisleno objašnjenje, ni prijedlog sa prištinske strane u vezi sa rješenjem kosovskog problema, ocjenjujući da će bez rješenja i Srbi i Albanci imati velikih problema, i ekonomskih i političkih.

Komentarišući izjavu predsjednika parlamenta samoproglašenog Kosova Kadrija Veseljija da zna šta je Vučić pričao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Srbije je rekao da je primijetio da "svi znaju šta je sve sa Putinom razgovarao".

"Pa, ako Kadri Veselji kaže da će Rusija priznati Kosovo, onda je to verovatno tačno. Meni Putin to nije rekao, već sve suprotno, ali ako Veselji to kaže, onda je to valjda tako", dodao je Vučić.

On je naveo da je Putin i juče ponovio isti stav kao i ranije kada je govorio o kosovskom problemu, a to je da će prihvatiti rješenje koje postignu Beograd i Priština.

"Mi Srbi ne želimo da razumemo da je nama važno da imamo dogovor sa Albancima. Moramo da imamo tu osovinu mira. LJudi to neće da razumeju, a ako neće, plašim se da ne skliznemo u neku katastrofu", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, ako Priština ne želi da ukida takse, onda ona zapravo ne želi ništa, ni dogovor, ni bilo šta.

"Od toga zavisi i da li ćemo ići na izbore u Srbiji ili ne. Ako neće biti ukidanja taksa, onda možemo da pružimo šansu i Haradinajevoj ideji da me `skinu` sa vlasti", rekao je Vučić.

(NN/b92.net)