Vučić: I pored svega, Srbija i dalje za EU

LION - Većina u Srbiji je i dalje za ulazak u Evropsku uniju, iako je među stanovništvom njena popularnost pala, izjavio je danas predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu za "Juronjuz".

Na podsjećanje da je prije dvije godine, za isti TV kanal, rekao da je Srbija umorna od čekanja na pridruživanje EU, i upitan kako se osjeća sada, pred samit u Sofiji, Vučić je rekao:

"Tokom te dve godine, imali smo dodatni pad popularnosti EU u Srbiji. Ali i dalje imamo većinu stanovništva na našoj strani. Ljudi nisu više ushićeni u vezi sa time, ali racionalno govoreći, oni su za naš put u EU."

Juronjuz konstatuje da je Srbija, zajedno sa Crnom Gorom, vjerovatno sljedeća zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji, ukazujući da se Brisel nada da bi uticaj Beograda na Balkanu mogao pomoći da i drugi aspiranti na članstvo provedu reforme, iako to međutim ne ide glatko.

Govoreći o tome kada bi Srbija zapravo mogla da se pridruži EU, s obzirom da u budžetu Unije nema naznaka proširenja do 2027. godine, predsjednik Vučić je rekao:

"Pre svega, mislim da nam niko nikada nije garantovao da ćemo biti deo EU do 2025. godine. Ali govorili su: ''Ukoliko uradite...'' Uglavnom, radilo se o pitanju Kosova. ''Ako rešite sve probleme sa Prištinom'' i potom sve ostalo uključujući i vladavinu prava i sve što smo vam tražili da uradite, možda postanete članica EU 2025. godine. Mi smo na evropskom putu od 2000. godine. Prošlo je 18 godina i zbog toga se s vremena na vreme ljudi osećaju iscrpljeno. Svakako nema boljih rešenja. Radićemo svoj posao. I uložićemo velike napore u pokušajima da najdemo rešenja za kosovsku krizu".

Upitan kako će izgledati normalizacija odnosa Beograda i Prištine u stvarnosti, s obzirom da je kosovskom karate timu zabranjen ulazak u Srbiju, Vučić je istakao da se Srbija u tom slučaju ponijela ispravno i da im je bio dozvoljen ulazak, ali bez ikakvih kosovskih zastava, jer Kosovo za Srbiju nije država.

"I to ne samo za nas. Već i drugima. Dogovorili smo se da mogu da uđu bez državnih zastava, kao i to da neće biti ni državnih zastava Srbije, ni drugih zemalja... nikakve himne ni ostalog. Oni su odgovarali: ''Ne, ne, ne prihvatamo''. Samo zato što su želeli da im bude zabranjen ulaz"'', rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije odbacio je primjedbu da je bilo međusobnih provokacija Beograda i Prištine, za šta je kao primjer naveden voz sa natpisom "Kosovo je Srbija".

"Vidite, kada nam kažete da je Kosovo nezavisna država, da li je to velika provokacija protiv Srbije? Mislite da čak i vaša zemlja, zemlja iz koje dolazite, koja je priznala Kosovo, da li je to danas velika provokacija? Da li bi trebalo da vas smatram za velikog provokatora? Zato što imate različito mišljenje o pravnom statusu Kosova od nas? Poštujemo činjenice da oni misle različito od nas, govoreći o pravnom statusu Kosova. To je razlika. Da li stvarno mislite da je provokacija da neko napiše da je ''Kosovo bilo Srbija"? Ja smatram da je Kosovo Srbija. Da li vas provociram? Ili šta? Da li ćete da me uhapsite? Da me ubijete? Ili šta? Ako je to velika provokacija", rekao je Vučić i istakao:

"U isto vreme, vrlo sam spreman da razgovaram o kompromisama i da načinim koliko god ustupaka je moguće. Ali ne i da ponizim srpski narod. Ne da podrivam srpske interese".

Na pitanje zašto Srbija, kao kandidat za EU, nije uvela ekonomske sankcije Rusiji, Vučić je odgovorio: "Da li možete da zamislite da mi uvedemo sankcije Rusiji? Rusija je jedina zemlja, zajedno sa Kinom, koja nas podržava u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kada pričamo o teritorijalnom integritetu Srbije. Šta očekujete od nas? Da odsečemo obe noge? Onda da kažemo, sada je sve u redu"''.

Govoreći o kriterijumima iz Kopenhagena, čije ispunjenje se traži za ulazak u EU, Vučić ističe da je Srbija spremna da razgovara o svim problemima.

"Slušao sam druge da će se u Srbiji dogoditi strašni napadi i ubistva i sve ostalo, ali su se oni desili u skorije vreme u Slovačkoj, u Malti, u Crnoj gori. Za sada se nisu dogodili u Srbiji. Da li ste čuli da su se neki od ovih slučjeva dogodili u Srbiji? Ne. Niste. I neće se dogoditi. Apsolutno sam siguran da nešto moramo da uradimo, jer je jedan deo naših medija i građanskog društva iz nekog razloga nezadovoljan. Ja sam spreman da ih saslušam i da vidim šta možemo da uradimo kako bismo prešli preko različitih mišljenja i da vidimo šta možemo da uradimo kako bi smo seli zajedno i pronašli najbolja rešenja za sve. Ali molim vas, kupite sutrašnje novine i kažite mi da li je iko sem mene više izložena napadima", poručio je predsjednik Srbije.

Po pitanju navoda koji su se pojavili u "Njujork tajmsu" da se Srbija približava autokratiji, i "Forin afersa" da je on evropski "omiljeni autokrata", Vučić je rekao da su takve navode nisu izneli ovi listovi.

"To su rekli Srbi, moji politički protivnici, oni koji su pisali te članke", rekao je predsjednik.

Juronjuz, sa sjedištem u Lionu, je evropski TV kanal, koji je izabran od strane Evropske unije za zvanicni servis za vijesti u Evropi.