Vučić: Ideja koja će nas nadživeti

TIRANA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u Tirani danas biti potpisani važni sporazumi u okviru inicijative ''Otvoreni Balkan'', koji će, kako kaže, stvoriti da ovaj dio Evrope bude suštinski bez granica.

''Ovo je velika ideja koja će nas nadživeti, ovo su jako važni sporazumi za nas, oni su nukleus nečega što će stvoriti da ovaj deo Evrope suštinski bude bez granice i to mnogo pre nego što smo mislili'', rekao je Vučić za RTS u Tirani.

Vučić se osvrnuo i na paljenje zastave sinoć u Tirani.

"Znam da većinu ljudi interesuje, šta ću da kažem oko paljenja zastava, ali racionalno posmatrano, moramo da gledamo u budućnost i razumemo da se oni ljute kada mi palimo njihove zastave, a to se desilo pre dolaska Edija Rame. Ali, naravno da je nedopustivo da skrnavite simbole i mislim da je Albanija reagovala promptno", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da će danas u Tirani biti potpisan sporazum o radnim dozvolama koji će, kako je naglasio, olakšati protok ljudi i radne snage.

''To znači da kad imate Kromberg i Šubert, koji ima fabriku u Kruševcu, a ima i u Severnoj Makedoniji, više nije potrebno da se više na svaka dva meseca uzimaju dozvolu ako su potrebni ineženjeri iz Severne Makedonije u Kruševcu. Oni mogu bez probema da dobijaju radnu dozvolu činjenicom da su radnici državljani Severne Makedonije i obrnuto'', kazao je Vučić.

Naglasio je da će se na taj način olakšati protok ljudi i radne snage i da ćemo istovremeno biti privlačniji za strane investitore.

''Jer ako u Vranju nedostaje radnika, moći će da računa na Kumanovo i obrnuto. Istovremeno ljudi će se slobodnije kretati i imati više prilika za biznis i međusobnu saradnju'', rekao je Vučić.

Najavio je da će u Tirani biti postignut i sporazum o akreditacionim tijelima koji, kako je objasnio, znači da jedni drugima priznajemo laboratorije.

''Kada oni kažu da je neka roba u redu, nemamo mi šta da imamo drugačije sertifikate, a naša akreditaciona tela usaglasiće politike na najvišim standardima. Kada mi donesemo odluku da je nešto u redu, to je u redu i za Tiranu i za Skoplje'', kazao je Vučić.

Vučić je kazao da se sa Albanijom donosi odluka o ovlašćenim ekonomskim operaterima što, kaže, Srbija ima sa Sjevernom Makedonijom već godinu i po.

''To znači da oni koji su poznati i privrednim komorama naših zemalja i koji su poznati kao odlični privrednici i stalno rade i uvek im je potreban prelaz granica, imaće posebne dozvole. Ako robu sa voćem ili keksom neko pregleda deset puta, sada neće nijednom ali morate da imate oznaku ovlašćenog ekonomskog operatera", dodao je Vučić.

Kako je rekao, napravljeni su mnogi sporazumi u oblasti veterine i fotosanitarne inspekcije koji će olakšati promet živih životinja i proizvoda životinjskog i biljnog porekla.

''Strašno je ako dođu lubenice na granicu u četvrtak uveče i ne mogu do ponedeljka da pređu granicu, onda to više nije lubenica nego loš sok od lubenice. To se više neće dešavati'', rekao je Vučić.

Istakao je da je ovo nakrupniji korak koji će donostiti mnogo u saradnji i dodao da ne postoji nijedan privrednik koji je rekao bilo šta loše.

''Čuli smo glas srpskih makedonskih i albanskih privrednika i zato se sve ovo radilo'', naveo je Vučić.