Vučić: Igra nam je nametnuta, ali smo bolje odigrali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom se obratio javnosti iz Dubaija.

Govoreći o situaciji na KiM i o tome ko je pobijedio, rekao je da su "ovo naše male borbe kako bismo zaustavili proces koji je nametnut".

"Ljudi razumeju. Mi težimo da budemo deo EU, ali da se izvinjavamo drugima, danas ne bismo bili ovako uspešni i ne bismo imali ovakve plate", rekao je on i dodao da "nismo izgubili, i da smo bolje odigrali".

"To nije naša igra. Ta igra nam je nametnuta. Želeli su da uvedu skidanje srpskih tablica i da nas ponižavaju. Hteli su da nam daju kosovske tablice i hteli su da Rosu kontrolišu taj proces".

Govoreći o sporazumu iz 2011, kaže da ovo jeste pisalo.

"Mnogo veći problem za Srbe je Rosu. Mnogo veći problem je presuda Todosijeviću što je rekao istinu i što je uveden verbalni delikt i to što to neki spolja podržavaju. Oni su brutalno pogazili Briselski sporazum tom presudom", jasan je predsjednik Srbije i istakao da je to mala pobjeda koja se ogleda u tome da će sigurno biti razgovora o ZSO.

"Mi smo ovde dobili još jednu stvar, naša reakcija koja je bila možda oštrija je legalizovana i pokazali smo da nešto možemo mi da uradimo. Ovo više nije laka stvar za njih. Za nas je uvek bila paklena. Nama treba mir i napredak ekonomije. Laknulo nam je, pokazali smo da smo čvrsti", rekao je on i odgovorio na pitanja zašto je podizao avione.

"Nećemo da bežimo od problema i hoćemo da se borimo - racionalno i pragmatično. Šta je trebalo da uradim?"

Na početku se osvrnuo na Burdž kalifu, koja je juče sijala u bojama zastave Srbije naglasivši da je to "lijep gest domaćina".

"Ja sam uvek srećan kada vidim našu zastavu i čujem našu himnu", rekao je on i onda prokomentarisao otvaranja paviljona.

"To je ono gde vidimo Srbiju sutra. Dobar utisak smo ostavili kao zemlja odgovornih ljudi koji gleda napred i u budućnost".

