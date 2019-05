Vučić: Igramo crnim figurama, uz damu i topa manje

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao u parlamentu, na pitanje poslanika SRS Dubravka Bojića zašto stalno Srbija igra crnim figurama "šahovsku partiju" za KiM, da je na to primorana i da tu partiju igra sa damom i topom manje.

Bojić je u svom obraćanju rekao:

"Gospodine predsedniče, znam da ste dobar šahista, poslužiću se šahovskom terminologijom da vam postavim jedno pitanje. Zašto mi uvek igramo crnim figurama, zašto mi ne preduzimamo određene inicijative? Konkretno, rekli ste da ćete tek posle susreta sa Makronom izaći sa jasnim planom kontramera Prištini na uvedene takse koje su više od šest meseci na snazi?".

Vučić mu je na to odgovorio da su ih natjerali da da igramo crnim figurama, ali i da "daju damu".

"Primorani na to da stalno igramo crnim figurama i ne samo to, pošto vidim da poznajete šah, već su nas naterali da damo i damu, ali nam pešaka ne mrdaju napred, nego samo sa topom na H liniji, drže jednog napred i to je to. Igramo crnim figurama i imamo damu i top manje. I ne možete drugačije", objasnio je on i dodao:

"Ako mislite da mi možemo da igramo belim figurama i posle Kumanovskog sporazuma i posle 2004. i 2008. godine i u ovakvoj konstelaciji snaga u svetu, to nije realno i nije moguće", naglasio je Vučić.