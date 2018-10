Vučić: Imam saznanja da će 28. novembra biti formirana Vojska KiM

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa dijelom političkih predstavnika Srba sa Kosmeta da ima saznanja kada će se formirati kosovska vojska.

Kako piše portal "B92", on je rekao da će to biti učinjeno 28. novembra, kada se obilježava Dan albanske zastave.

"Imam saznanja da će 28. novembra biti formirana kosovska vojska", navodno je rekao Vučić.

Vučić je potom na konferenciji za medije rekao da "nas očekuje veoma težak mesec" i da je "kao predsednik Republike zabrinut".

Govorio je o tome da Albanci "na silu pokušavaju da otmu mrežu za prenos električne energije od Novog Pazara ka severu Kosova".

"Oni protivpravnim putem pokušavaju to da urade i da optuže našu EMS da sprečava slobodan promet električne energije. A oni to rade tako što nateraju Albance da kradu našu struju i kažu da mi nismo u stanju da kontrolišemo to… Mi se ne žalimo na to samo zato da bi mogla da ostane naša prenosna mreža. Hoće da nas izbace i da kažu da je glavni operater albanski KOST. Vrše pravno nasilje, ja ću pisati pismo i reći ću i Nemcima i Francuzima o tome. To bi bio skandal velikih razmera. Dogovor je bio da postoje dve kompanije koje će da osnuje Zajednica srpskih opština, ali ono hoće da preuzmu sisteme Valač i Gazivode i da kažu da je to imovina nezavisne države Kosovo", rekao je Vučić.

Potom je potvrdio da postoji plan da se 28. novembra proglasi "Vojska Kosova".

"To je suprotno i njihovom ustavu i duhu svih sporazuma i Rezoluciji 1244 i Kumanovskom i Briselskom sporazumu i Briselskom dogovoru sa NATO. U međuvremenu ćemo imati i Interpol i raspravu u prištinskom parlamentu. Hoće da ograniče delokrug rada svoje delegacije, posle čega se postavlja pitanje smisla dijaloga. Kada sve ovo kažem, jasno vam je u koliko smo teškoj situaciji. Oni su potpuno ujedinjeni, svi Albanci, sve partije. Ja ne želim da moja partija bude ujedinjena sa najgorima u Srbiji, potrebno je jedinstvo naroda, biće nam potrebna snaga naroda više nego ikada", rekao je Vučić.

(B92)