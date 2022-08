Vučić: Ime mandatara saopštiću u narednih 48 sati

Predsjednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić rekao je da će ime novog mandatara za sastav vlade saopštiti u narednih 48 sati, što je, kako je rekao u skladu sa Ustavom Srbije.

"U skladu sa Ustavom Republike Srbije, saopštiću ime mandatara u roku od 48 sati. Saopštiću to kao predsednik republike, jer to ne mogu da radim kao predsednik stranke. Ili petak poslepodne ili subota jutro saznaćete ime mandatara", rekao je on i dodao:

Razgovarali smo o svim važnim temama, od stanja na KiM, izbora mandatara, do predstojećih zadataka pred svima nama. Čini mi se da sam mnogo toga saznao i čuo od ljudi iz predsedništva naše stranke i po pitanju novog predsednika vlade i ključnih političkim stvari".

Rekao je da će i Ana Brnabić i Miloš Vučević biti dio nove vlade, prenosi Euronews.

U roku od 48 sati odluka o Paradi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u roku od 48 sati biti donesena odluka o održavanu Evroprajda u Beogradu.

"I u roku od 48 sati imaćete odgovore, pošto smo sagledali sve izveštaje i vlada će obavestiti javnosti i oko najavljene Parade i svega drugog", rekao je Vučić novinarima poslije sjednice Predsedništva SNS.

Kazao je da će "očigledno ova nedelja biti nedelja odluka".

"Sutra imamo i predstavnike SAD i EU na razgovorima, celo popodne i veče. Naši građani će uživati u dobroj košarci, a mi drugi ćemo da se bavimo kosovskim problemom", rekao je Vučić.