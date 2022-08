Vučić: Izbjegličkih kolona s KiM neće biti

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ključna poruka Srbima na Kosovu i Metohiji da izbjegličke kolone neće postojati i da će Srbija sačuvati srpski narod od progona i pogroma.

"Mi nemamo kuda, saterani smo u ćošak... Mi ćemo sačuvati naš narod od progona i pogroma, ukoliko to ne bude učinio NATO, snage Kfora ili ako zajedno sa albanskim jedinicama budu učestvovali u tom progonu i pogromu našeg življa. Nadam se da neće", rekao je Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

On je upoznao sagovornike o proteklim razgovorima u Briselu sa predstavnicima Prištine, u prisustvu međunarodnih posrednika, te naglasio da je cilj da se obezbijedi opstanak Srba na Kosmetu.

Vučić je dodao da je posljednjih dana "zavladao strah među Srbima na sjeveru Kosova da će im se ponoviti sudbina Srba iz Krajine".

On je naveo da se od 1999. godine, kada su protjerane snage SR Jugoslavije sa Kosova, sprovodi konstantan teror nad Srbima, što je rezultiralo progonom više od 250.000 ljudi, razorenim i uništenim srpskim domovima i svetinjama, ali da Rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN niko ne može da ukine.

"Konačni status određuju UN, a ne zemlje `Kvinte`", rekao je Vučić.

On je podsjetio da su Albanci izvršili pogrom 2004. godine nad Srbima na Kosmetu, te ocijenio da su u zapadnom svijetu nakon toga "utvrdili da su standardi ispunjeni i da mogu da donese deklaraciju o nezavisnosti".

Vučić je ukazao na napore Srbije da se održi mir na Kosovu i Metohiji, kao i na to da Priština nikada nije ispunila dio Briselskog sporazuma koji se odnosi na formiranje Zajednice srpskih opština.

Podsjetivši na protekle progone Srba od 1999. godine na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da Albanci progone Srbe iz Štrpca, Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, a sada su riješeni da protjeraju Srbe sa sjevera Kosova i Metohije, što im je "posljednja velika kost u grlu".

Priština traži međusobno priznanje

"Priština je došla sa idejom da razgovaramo o generalnom o sporazumu od šest tačaka - međusobno priznanje i ulazak Prištine u međunarodne organizacije; rešavanje problema iz prošlosti - nestali i konstatovanje i rešavanje problema silovanih osoba, raseljena lica, vraćanje artefakata koje je Srbija po njima otela; finansije odnosno ratna odšsta: saradnja u budućnosti, isti odnos i ista prava Srba na KiM kao Albanaca u Bujanovcu i Preševu; ponovno razmatranje prethodno ogovorenih sporazuma", naveo je Vučić

Srbija je, kako je rekao, predložila KS tablice koje su statusno neutraln.

"Kurti je rekao da svi moraju da imaju RKS table, smisao svega je da šta god mi prihvatali ili ne prihvatali, oni odbijaju sve", ocijenio je Vučič

Pređen je Rubikon, Srbi vise neće biti taoci

Aleksandar Vučić izjavio je da su predstavnici Srba sa KiM dali odriješene ruke državnom rukovodstvu da u narednih 10 dana nastavi da traži kompromisno rješenje, koje će oni podržati, kao i da će napustiti prištinske institucije na KiM, ukoliko se progon Srba ne okonča.

“Sastanak sa Srbima je bio kratak i operativan. Pređen je Rubikon, i danas znamo da čak i da se, nekim čudom, dogodi kompromis do 1.septembra, onda će biti neki problem do 31.oktobra, ili do 30.novembra, ili do 31.decembra… Problemi za Srbe neće prestati da postoje, jer jedino što žele je da ukinu srpsku državu i postojanje Srba na KiM, šta god da pričaju”, rekao je Vučić.

Srbi sa KiM su, kaže, podržali državno rukovodstvo Srbije da u narednih 10 dana na svaki način traga za kompromisno rješenje, dali odriješene ruke i da će, sve što mi prihvatimo kao kompromis, i oni prihvatiti.

Stavili su crvene linije, dodao je Vučić, ne želeći da precizira o čemu je riječ.

“Tražili su garancije da neće doživeti pogrom, kao Srbi sa nekih drugih teritorija bivše Jugoslavije, i za to su od mene dobili apsolutno sve garancije. Nije mi važna moja politička karijera, niti bilo šta, proterivanje Srba se neće dogoditi. To je moja poruka svima, koji živve ovde, i svima u svetu”, naglasio je predsednik Srbije.

Dodao je da je svjestan, da postoje “uvek isti lažovi”, koji će da kaže da time što poručuje da neće biti pogroma Srba, on nekome prijeti, jer je, primjećuje, valjda normalno da Srbi dožive progon…

“Srbi su me obavestili i da će, ukoliko se ne prekine sa progonom Srba, u narednih mesec dana doći do napuštanja svih institucija Prištine. Prv oće učiniti političari, a do kraja septembra i policajci, sudije, tužioci… “, preneo je Vučić.

Onda će doći do potpune razgradnje briselskog poretka, ustanovljenog Briselskim sporazumom.

“Pošto niko neće ZSO da formira, Srbi neće da budu više taoci bilo čiji, Preduzeće mere da sačuvaju sebe, narod i svoju državu Srbiju. I bez stida im u lice to kažem - u skladu sa međunarodnim normama, Poveljom UN, Rezolucijom 12 44 SB UN - svoju državu Srbiju”, rekao je Vučić i ponovio da će u tome Srbi sa KiM imati punu podršku države Srbije.

Pozvao NATO da spriječi upad specijalaca na sjever

Vučić je pozvao danas NATO da prekinu upade specijalnih kosovskih jedinica na sjever Kosova i da počnu da primjenjuju sporazume koje su sami potpisali.

Vucić je u obraćanju rekao da je sam generalni sekretar Jens Stoltenberg potvrdio da postoji jasan dogovor o pokretima prema sjeveru, a koji je kako je istakao Priština više puta prekršila.

"Samo poštujte sporazume koje ste sami potpisali", poručio je Vucić i istakao da tada neće imati barikade, jer Srbi , kako je rekao nisu blesavi i znaju sta je NATO od koga su već stradali.

On je poručio i da jedinice Kfora ne treba da budu na prelazima već na Ibru, sem ako za njih, kako je dodao, nisu problem samo barikade, umjesto ilegalnih i kriminalnih odluka Prištine.

Naveo je i da je pojačana svaka obavještajna aktivnost na sjeveru.

Spisak za likvidaciju

"Na vreme smo obavestili lica koja su na spisku Prištine za likvidaciju, taj spisak su im odobrile pojedine spoljne službe", rekao je Vučić

On je izjavio je danas da Albanaci na KiM imaju dva cilja, a to su ukidanje bilo čega što ima veze sa srpskom državom i konačni progon i porotjerivanje srpskog življa na KiM.

Istakao je da je Aljbin Kurti i albanska strana histerični odbijala sve prijedloge Srbije u Briselu.

Vučić je rekao da su Albanci sada, kada nije bilo mnogo teških i loših događaja, sami rešili da sprovode jednostrane akcije.