Vučić: Izbori u Srbiji 21. juna

BEOGRAD - Izbori u Srbiji, parlamentarni i lokalni, biće održani 21. juna, najavio je danas predsjednik Aleksandar Vučić poslije sastanka s predstavnicima devet političkih lista koje su najavile učešće na izborima.

Izbori su demokratsko pravo i najviši interes građana i države Srbije da izaberu skupštinu i druge organe vlasti, rekao je Vučić i istakao da će se, u vezi s izbornom kampanjom, slušati preporuke struke.

Vučić je rekao da će u srijedu, ako sve bude kako se očekuje, Skupština Srbije ukinuti vanredno stanje, te se postavilo pitanje održavanja izbora, koji su prvobitno bili raspisani za 26. aprila, pa odloženi zbog epidemije COVID-19.

"Mi smo prihvatili ideju nekih političkih stranaka, koje su tražile dodatnih pet dana, za izborne radnje, u skladu sa zakonom, da imaju 38 dana do tada. Izbori će biti 21. juna", rekao je Vučić.

Riječ je o parlamentarnim i lokalnim izborima u većem broju lokalnih samouprava.

Vučić je istakao da je dogovoreno da se po pitanju predizborne kampanje i izbora sluša preporuka ljekara.

"Razgovarali smo o svemu i ravnomernosti u predstavljanju, o javnim skupovima. Dogovorili smo da ćemo poštovati preporuke struke. U maju neće biti velikih skupova, posebno ne u zatvorenom, a u junu čekaćemo mišljenje epidemiologa. Neki se nadaju da će biti mogući skupovi, ali moguće je i da ih ne bude. To neće zavisiti od nas, već zdravlja nacije, i nivoa epidemije sa kojim ćemo se suočavati", objasnio je on.

Vučić je kazao da postoji jedan problem, a to je dostupnost notara u uslovima daljeg postojanja bilo kakvih vanrednih mjera, zbog čega je dogovoreno, a svih devet lista koje su sakupile potpise po težoj proceduri, da i opštinski ovjeritelji vrše ovjeru potpisa i to ne samo za lokalne izbore.

Kaže da je bilo i razgovora o atmosferi, pri čemu je naglasio da je njemu kao predsjedniku važno da poslije teškog vremena, kroz koje su prošli pokušaju da obezbijedimo demokratsku atmosferu i izaberu rukovodstvo, a potom po izboru skupštine vladu, koja će da služi interesima građana Srbije.

Rekao je da će zamoliti notare i njihovu komoru da pomognu i što je moguće više ubrzaju sve procedure, iako već rade svoj posao dobro.

"Ono gdje postoji veća gužva i problemi su na lokalnim izborima, gdje je teže prikupiti potpise, a veliki su ih već prikupili. Takvi su zakoni, i mi smo ih preuzeli iz prethodnog perioda. Nemoguće je sustšinski mijenjati velike stvari, možemo samo tehničke", naveo je on.

Kazao je da će biti doneseno uputstvo za sprovođenje izbora, pri čemu će biti konsultovani epidemiolozi na koji način, posebno na početku izbornog procesa, obezbijedi sigurno obavljanje izbornih radnji, a onda tokom samog izbornog postupka procjenjivati s ljekarima na koji način to sprovesti.

"Ovo je naša demokratska obaveza, pravo. Najviši interes Srbije i građana je da izaberu Narodnu skupštinu i rukovodstvo. Kao predsednik Republike želim svim učesnicima dobru kampanju, uspeh na izborima, da budu zadovlojni svojim radom i mogućnošću da predstavee planove i programe", istakao je on.

Vučić je kazao da će lično pokušati i zamoliti svoje saradnike u organima vlasti da duhom tolerancije, ozbiljnosti i odgovornosti odišu u ovoj izbornoj kampanji.

"Znam kako izgledaju političke strasti i kako se neki dovijaju da dođu do glasova, ali obaveza je nas da se tako ponašamo", podvukao je on. Prenio je da su današnjem sastanku prisustvovale partije koje su najavile učešće na izborima, i one koje su to željele, bilo iz vlasti ili opozicije, a razmijenjeni su stavovi o svemu što je urađeno u prethodnom periodu od prethodnog sastanka, od kojeg je prošlo gotovo mjesec i po dana.

"Ocenili smo prethodni period i razgovarali o tome koji je najbolji način da se, uz poštovanje Ustava i zakona izađe na izbore", rekao je Vučić u obraćanju nakon sastanka.