Vučić: Izbori u Srbiji do 2. marta

BEOGRAD - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će vlast izaći u susret zahtjevima opozicije po pitanju datuma održavanja izbora, ali ne nužno i po pitanju toga koji će sve izbori biti raspisani.

"Oni su zvanično tražili u svom pismu da izbori budu raspisani do kraja decembra, što znači da treba da budu održani do 2. marta. E sad, da li su oni nepismeni pa su hteli da izbori budu održani do kraja decembra ili da samo budu raspisani - napisali su da budu raspisani. Mi ćemo im izaći u susret šta god da hoće. Ali ne baš kao fontana želja koje izbore hoće, već što se datuma tiče", rekao je Vučić na obilježavanju početka izgradnje fabrike austrijske kompanije "Palfinger" u Nišu.

Ponovio je da će uskoro odgovoriti na zahtjev opozicije za raspisivanje vanrednih izbora i da se nada da će oni biti zadovoljni odgovorom.

"Dobiće odgovor i biće zadovoljni. Samo se plašim da neće biti zadovoljni svojim narodom ponovo", kazao je Vučić.

Više opozicionih stranaka, među kojima su Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde i Zeleno-lijevi front, zatražilo je raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora.

Na pitanje novinara da li će u četvrtak u Briselu govoriti i o nedavnim napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji, Vučić je kratko odgovorio da je već razgovarao sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom EU, o tome, prenio je RTS.

"Sve što mogu da kažem je da sam već razgovarao sa Miroslavom Lajčakom i ukazao na taj problem. Nastaviću to da radim i u četvrtak će to biti jedna od glavnih tema", naveo je Vučić.

Evropska unija najavila je juče da će u četvrtak u Briselu biti održan dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou uz posredovanje EU.

"Žozef Borel, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost, biće domaćin sastanka na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na kojem će učestvovati Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti", navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove.

Borel će sa Lajčakom održati odvojene sastanke sa Vučićem i Albinom Kurtijem, premijerom privremenih prištinskih institucija, nakon čega će, kako je najavljeno, uslijediti zajednički trilateralni sastanak.

U fokusu sastanka biće primjena Sporazuma o putu ka normalizaciji, kao i aktuelna pitanja, navedeno je u saopštenju na sajtu EEAS.